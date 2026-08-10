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América do Sul Forte terremoto atinge a Colômbia e é sentido no Equador e no Panamá Tremor de magnitude 6,6, segundo esta instituição, e de 7,4, de acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos, aconteceu a uma profundidade de cerca de 100 quilômetros, com epicentro próximo de San José del Palmar, em Chocó (oeste)

Um forte terremoto atingiu a Colômbia nesta segunda-feira (10) e foi sentido com intensidade em grandes cidades como Bogotá e Cali, e até mesmo no Equador e no Panamá, informou o Serviço Geológico colombiano e constatou repórteres da AFP.

O tremor de magnitude 6,6, segundo esta instituição, e de 7,4, de acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos, aconteceu a uma profundidade de cerca de 100 quilômetros, com epicentro próximo de San José del Palmar, em Chocó (oeste). Os prédios em Bogotá foram evacuados, segundo repórteres da AFP.

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