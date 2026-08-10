América do Sul
Forte terremoto atinge a Colômbia e é sentido no Equador e no Panamá
Tremor de magnitude 6,6, segundo esta instituição, e de 7,4, de acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos, aconteceu a uma profundidade de cerca de 100 quilômetros, com epicentro próximo de San José del Palmar, em Chocó (oeste)
Funcionários do hospital Santo Tomas se concentraram na rua luego que ocorreu um sismo na Cidade do Panamá 10 de agosto de 2026 - Foto: Martin Bernetti/AFP
Um forte terremoto atingiu a Colômbia nesta segunda-feira (10) e foi sentido com intensidade em grandes cidades como Bogotá e Cali, e até mesmo no Equador e no Panamá, informou o Serviço Geológico colombiano e constatou repórteres da AFP.
Leia também
• Novo governo da Colômbia anuncia morte de líder de facção dissidente das Farc
• Terremoto de magnitude 6,5 atinge região na fronteira marítima entre Filipinas e Indonésia
• Número de mortos em terremotos na Venezuela passa de 6 mil
O tremor de magnitude 6,6, segundo esta instituição, e de 7,4, de acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos, aconteceu a uma profundidade de cerca de 100 quilômetros, com epicentro próximo de San José del Palmar, em Chocó (oeste). Os prédios em Bogotá foram evacuados, segundo repórteres da AFP.