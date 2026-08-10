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TERREMOTO Forte terremoto atinge Colômbia e deixa 69 mortos e danos no oeste do país Tremor de magnitude 7,4 teve epicentro no oeste do país e provocou mortes, desabamentos e interrupções em aeroportos da região

Um forte terremoto atingiu a Colômbia nesta segunda-feira (10) e foi sentido com intensidade em grandes cidades como Bogotá e Cali. O último balanço das autoridades locais aponta 69 mortes e pelo menos 20 edifícios colapsados no oeste do país, segundo autoridades e repórteres da AFP.

O tremor de magnitude 7,4, de acordo com os serviços geológicos da Colômbia e dos Estados Unidos, ocorreu às 07H34 locais (09h34 em Brasília) a uma profundidade de cerca de 100 km, com epicentro perto de San José del Palmar, em Chocó (oeste). Veja vídeos:

"Até o momento, registramos 18 pessoas mortas, infelizmente (...) a situação é crítica", disse o prefeito de Pereira, Mauricio Salazar, em entrevista à Caracol Radio. [Dados anteriores à atualização mais recente].

O prefeito de Cali, Alejandro Eder, afirmou no X que há "pelo menos 20 estruturas colapsadas em Cali com pessoas presas. Solicitei apoio ao prefeito de Bogotá e ao prefeito de Medellín com equipes de resgate".

A governadora de Chocó, Nubia Carolina Córdoba, declarou nesta rede social que há "feridos" e "danos graves nas edificações". Um vídeo obtido por um jornalista da AFP mostra um prédio desabado em Quibdó, capital do departamento.



"Muito forte"

Meios de comunicação locais publicaram imagens de casas colapsadas em cidades como Pereira e Manizales, na turística região do Eixo Cafeeiro.

"Não há eletricidade nem rede de celular, foi muito forte, fortíssimo, caíram coisas da casa", disse à AFP Martha Estrada, de 66 anos, que sentiu o terremoto nessa região.

As operações foram suspensas nos aeroportos de Pereira, Manizales, Quibdó, Armênia, Cartago e Buenaventura, no oeste, enquanto são avaliados os danos causados pelo sismo, informou a Aeronáutica Civil.

O presidente Abelardo de la Espriella anunciou que vai viajar ao Eixo Cafeeiro para avaliar a situação.

"Estarei pessoalmente em Pereira para acompanhar os afetados e verificar a resposta do governo", disse no X o mandatário, que tomou posse na sexta-feira.

O terremoto também foi sentido em Quito, capital do Equador, e em diversas províncias do Panamá, onde alguns hospitais foram evacuados, bem como em algumas regiões da Venezuela.

Em 24 de junho, um duplo terremoto de magnitudes 7,2 e 7,5 causou mais de 6 mil mortes e deixou um cenário de destruição na vizinha Venezuela.

"Percebemos [o terremoto] porque as lâmpadas iam e vinham. Eu senti, mas pensei que fosse uma tontura minha, porque às vezes eu tenho tonturas", disse Ana Hernández, dona de casa de 66 anos na cidade venezuelana de Maracaibo.



Ajuda

O órgão responsável pela atuação em desastres descartou um alerta de tsunami.

As autoridades panamenhas avaliam danos na região fronteiriça da selva de Darién.

A presidente do México, Claudia Sheinbaum, garantiu que dará "todo o apoio necessário" à Colômbia.

Israel também ofereceu ajuda, em meio à retomada das relações diplomáticas após o novo governo do ultradireitista De la Espriella.

Em Bogotá, os prédios foram evacuados, observaram jornalistas da AFP. Várias pessoas de pijama foram para as ruas em meio ao barulho das sirenes.

"O tremor foi superforte", disse Valeria Polo, uma criadora de conteúdo de 29 anos no centro da capital.

O prefeito Carlos Galán afirmou à Blu Radio que em Bogotá só foram registradas rachaduras superficiais em algumas casas e edifícios.

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