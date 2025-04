Forte terremoto atinge o sul da Califórnia

A- A+

Um terremoto de magnitude 5,2 atingiu San Diego, no sul da Califórnia, na manhã desta segunda-feira (14), informou o Serviço Geológico dos Estados Unidos.

O epicentro do terremoto foi localizado 4 quilômetros ao sul de Julian, no condado de San Diego, a pouco mais de 100 quilômetros da fronteira com o México, detalhou o departamento.

O terremoto também foi sentido na cidade mexicana fronteiriça de Tijuana, segundo relatos de usuários nas redes sociais.

O movimento ocorreu às 10h08 locais (14h no horário de Brasília).

Cerca de uma dúzia de réplicas foram sentidas na primeira meia hora, detalhou Alan Husker, da Rede Sísmica do Sul da Califórnia, uma organização acadêmica.

"Pensei que as janelas iam explodir (...) Foi muito assustador", disse à AFP Paul Nelson, dono da Eagle Mining Co., uma histórica mina de ouro que agora serve de atração turística em Julian.

Embora os túneis da antiga mina tenham permanecido intactos, o sismo sacudiu as prateleiras da loja de presentes.

"Foi bastante intenso", contou um morador de Carlsbad, uma localidade costeira a cerca de 100 quilômetros do epicentro, em entrevista à emissora KTLA.

"Estava sentado na minha cozinha e todos os candelabros balançaram, e as luzes se moviam em todas as direções", acrescentou o homem que se identificou como Jamie.

Inicialmente, o Serviço Geológico relatou uma magnitude de 5,1.

Até o momento, não foram relatados danos materiais nem vítimas.

