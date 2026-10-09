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Terremoto

Forte terremoto de magnitude 7,6 sacode o Panamá

Tremores levam centenas de pessoas a deixar casas e edifícios na região centro-sul do país, onde foi o epicentro do terremoto

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Funcionários e pacientes aguardam do lado de fora da maternidade do Hospital Santo TomásFuncionários e pacientes aguardam do lado de fora da maternidade do Hospital Santo Tomás - Foto: MARTIN BERNETTI / AFP

Um terremoto de magnitude 7,6 atingiu o Panamá nesta sexta-feira (9), segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS), e provocou pânico na capital conhecida por seus arranha-céus, sem relatos de vítimas ou danos até o momento.

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O USGS informou inicialmente uma magnitude 8, mas revisou o dado pouco depois para 7,6, localizando o epicentro a 10 km de Pitaloza Arriba, na região centro-sul do país. Na Cidade do Panamá, centenas de pessoas saíram dos edifícios, constatou a AFP.

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