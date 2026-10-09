Terremoto
Forte terremoto de magnitude 7,6 sacode o Panamá
Tremores levam centenas de pessoas a deixar casas e edifícios na região centro-sul do país, onde foi o epicentro do terremoto
Funcionários e pacientes aguardam do lado de fora da maternidade do Hospital Santo Tomás - Foto: MARTIN BERNETTI / AFP
Um terremoto de magnitude 7,6 atingiu o Panamá nesta sexta-feira (9), segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS), e provocou pânico na capital conhecida por seus arranha-céus, sem relatos de vítimas ou danos até o momento.
Leia também
• Terremoto de magnitude 5,1 atinge Colômbia duas semanas após tremor devastador
• Brasil envia 19 toneladas de arroz à Colômbia após terremoto
• Terremoto de magnitude 6,7 atinge regiões no sul do Peru
O USGS informou inicialmente uma magnitude 8, mas revisou o dado pouco depois para 7,6, localizando o epicentro a 10 km de Pitaloza Arriba, na região centro-sul do país. Na Cidade do Panamá, centenas de pessoas saíram dos edifícios, constatou a AFP.