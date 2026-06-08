A- A+

CUBA Forte terremoto sacode Havana Serviço Geológico dos Estados Unidos informou que o sismo teve magnitude 6,1

Um forte terremoto sacudiu nesta segunda-feira (8) a costa oeste de Cuba, e jornalistas da AFP em Havana relataram um tremor intenso durante 20 segundos que obrigou os cubanos a deixarem os edifícios.

O tremor também foi sentido em áreas do estado americano da Flórida, segundo repórteres da AFP no local.

O Serviço Geológico dos Estados Unidos informou que o sismo teve magnitude 6,1 e ocorreu a cerca de 100 km da extremidade oeste da ilha.

"No início eu apenas me senti tonta; não me ocorreu que pudesse ser um terremoto, nunca tinha vivido algo assim", contou à AFP Carmel Delgado, economista de 47 anos em Havana.

"Mas, quando percebemos o que poderia ser, saímos rapidamente."

As autoridades cubanas informaram que o tremor foi sentido "em todo o oeste do país" e, segundo repórteres da AFP, também foi percebido na Flórida, nos Estados Unidos.

Veja também