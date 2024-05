A- A+

Agreste Fortes chuvas atingem Riacho das Almas, no Agreste, e interditam ponte da cidade Segundo a Apac, foram registradas 67,16 mm de chuva nas últimas 24 horas

Fortes chuvas atingiram a cidade de Riacho das Almas, no Agreste de Pernambuco, nessa quarta-feira (15), alagando alguns pontos do município. Imagens que circulam nas redes sociais mostram muita água acumulada no bairro Salinas.

De acordo com a central de monitoramento das chuvas em tempo real da Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac), na cidade, foram registradas 67,16 mm de chuva nas últimas 24 horas.

Por meio de nota nas redes sociais, a Defesa Civil de Riacho das Almas informou que, devido ao acumulado, a ponte que liga o centro do município ao bairro Mãe Rainha, foi interditada.

A Defesa Civil orienta os moradores a evitarem áreas perigosas. "É crucial não transitar em áreas de risco à integridade física", diz o comunicado. O órgão pode ser acionado pelos telefones (81) 98276-3256 e (81) 97310-5613.



Para esta quinta-feira (16), a previsão do tempo para o Agreste, segundo a Apac, é de tempo parcialmente nublado e sem chuva ao longo do dia.

