Fortes chuvas deixam pelo menos 30 mortos na China

As fortes chuvas resultantes da passagem do tufão Gaemi deixaram pelo menos 30 mortos e 35 desaparecidos na segunda-feira em uma cidade do centro do país, informou a televisão estatal CCTV nesta quinta-feira (1º).

A cidade de Zixing, cerca de 1.500 km a sudoeste de Pequim, registrou chuvas recorde no início desta semana, com 645 milímetros de chuva em 24 horas, segundo a agência de notícias oficial Xinhua.

Muitas estradas que ligam vários municípios na área de Zixing foram temporariamente fechadas pelas chuvas, o que também afetou o fornecimento de energia e as comunicações.

As autoridades enviaram urgentemente mais de 5.000 equipes de resgate e mais de 11.000 moradores foram retirados, segundo a Xinhua.

A China vive um verão (hemisfério norte) com fenômenos meteorológicos extremos, como chuvas torrenciais e enchentes, mas também temperaturas muito altas.

Grande parte do norte sofreu múltiplas ondas de calor, incluindo a capital Pequim, com vários dias acima dos 35ºC.

Em julho de 2024, a China viveu o mês mais quente desde que os registros estatísticos começaram, há mais de seis décadas, informou nesta quinta-feira a agência meteorológica nacional.

Estes tipos de fenômenos são agravados pela mudança climática, segundo os cientistas.

