Chuvas em Pernambuco Fortes chuvas deixam pontos de alagamento no Recife e Região Metropolitana; confira locais Um aviso meteorológico de "Estado de Atenção", foi emitido pela Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac)

Devido às fortes chuvas que atingem a Região Metropolitana do Recife e as Zonas da Mata Norte e Sul do Estado desde a noite dessa segunda-feira (26), pontos de alagamento foram registrados na capital pernambucana, na manhã desta terça-feira (27).

Entre os locais, de acordo com o Centro de Operações do Recife (COP) e a Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano da cidade (CTTU), estão a avenida Engenheiro Abdias de Carvalho, na Zona Oeste da cidade; a Avenida Marechal Mascarenhas de Morais, na Zona Sul; e Rua do Futuro, na Zona Norte.



Confira lista completa de pontos de alagamento no Recife:

- Avenida Engenheiro Abdias de Carvalho

- Avenida Marechal Mascarenhas de Morais

- Estrada dos Remédios

- Avenida General San Martin

- Avenida Dr. José Rufino

- Avenida Recife

- Avenida Dois Rios

- Rua do Futuro

- Avenida Sul

Um aviso meteorológico de "Estado de Atenção", foi emitido pela Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac), alertando para a continuidade de chuvas moderadas. O aviso é válido durante todo o dia.



Segundo a Apac, os locais onde mais choveu foram:

Amaraji - 120,56 mm

Bonito - 90,17 mm

Ribeirão - 87,59 mm

São Lourenço da Mata - 85,40 mm

Porto (Recife) - 85,20 mm

Alto do Mandu (Recife) - 84,20 mm

Timbi (Camaragibe) - 83,13 mm

