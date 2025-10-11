S�b, 11 de Outubro

CHUVAS

Fortes chuvas deixam quase 30 mortos no México

A Proteção Civil informou que as chuvas se intensificaram em 31 dos 32 estados mexicanos

As fortes chuvas que ocorreram no México causaram 28 mortes - Foto porMARCO ANTONIO PEREZ / AFP

Pelo menos 28 pessoas morreram e um rastro de destruição foi deixado no México pelas intensas chuvas registradas desde quinta-feira, segundo relatórios divulgados na sexta-feira (10) por autoridades de vários estados.

A Proteção Civil informou que as chuvas se intensificaram em 31 dos 32 estados mexicanos, causando transbordamentos de rios e inundações em comunidades inteiras, além de penetrações de terra em estradas, rodovias e pontes.

O estado central de Hidalgo é o mais atingido, com 16 mortos, 1.000 casas danificadas e 90 comunidades isoladas, segundo as autoridades.

O governo de Puebla (centro do México) confirmou nove mortos e oito desaparecidos, além de 80.000 pessoas afetadas.

Os relatórios oficiais apresentam duas mortes em Veracruz (leste) e uma em Querétaro (centro do México) devido ao transporte de rios.

A presidente Claudia Sheinbaum detalhou em mensagens na rede social X que milhares de soldados, cerca de vinte barcos e o mesmo número de aviões, além de seis helicópteros, foram mobilizados para ajudar as áreas afetadas.

“A Marinha invejou 3.300 soldados para Puebla, Veracruz e San Luis Potosí”, escreveu o presidente, que também realizou videoconferências com os governadores desses distritos.

Além disso, 5.400 militares do Exército também foram mobilizados e abrigos foram abertos para acomodar aqueles que abandonaram suas casas devido à elevação do nível dos rios.

As autoridades estaduais também montaram bolsas de abrigos para acomodar famílias inteiras que abandonaram suas casas devido à ameaça de novas inundações, especialmente em Veracruz, onde existem extensos leitos de rios.

Laura Velázquez, coordenadora nacional da Proteção Civil, incidentes de terra, bloqueios de estradas e transbordamentos de rios nos estados afetados.

A área do desastre é a Sierra Madre Oriental, uma vasta cadeia de montanhas que corre paralelamente à costa do Golfo do México e está repleta de pequenas localidades que eram inacessíveis até sexta-feira.

Uma equipe da AFP chegou à cidade de Tulancingo, Hidalgo, onde começaram as estradas que levam às aldeias nas montanhas, mas elas foram fechadas devido à penetração da terra e uma enorme vala.

- Mudança de estações -

O México vivenciou uma intensa temporada de chuvas em 2025, chegando a bater um recorde na capital.

O meteorologista e diretor Isidro Cano explicou à AFP que as chuvas intensas registradas de quinta-feira ocorrem no final da temporada e se devem a uma "mudança de estações".

“As chuvas podem chegar mais cedo ou mais tarde. Há também o fator orográfico, que contribui para a formação de nuvens devido ao ar quente e úmido que sobe para as montanhas”, afirmou.

Ele explicou que uma característica tropical formada no Golfo do México colidiu com a Sierra Madre Oriental, causando um aumento nas temperaturas que favorecem o vapor d'água e chuvas intensas.

Soma-se isso uma frente fria vinda dos Estados Unidos, que gera maior nebulosidade, o que favorece mais chuvas nas grandes áreas do país, acrescentou o especialista.

 

