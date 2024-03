A- A+

Notícias Fortes chuvas derrubam muro da antiga Fábrica Aurora, no centro de Paulista No total, 12 ocorrências foram registradas pela Defesa Civil

As fortes chuvas que castigaram a Região Metropolitana do Recife durante a madrugada e o começo da manhã desta quinta-feira (14) contribuíram para o desabamento do muro da antiga Fábrica Aurora, da Companhia de Tecidos Paulista (C.T.P), localizada no centro de Paulista.

De acordo com a Defesa Civil, foram registradas 12 ocorrências ao longo dia em consequência dos efeitos das chuvas. Outro muro também desabou no bairro de Vila Torres Galvão.

Ocorrências registradas

Além dos desabamentos, pontos de alagamento foram registrados em Maranguape I, Jardim Paulista Baixo e no Loteamento Conceição.

A corporação também atendeu casos de deslizamento de terra em Mirueira, Arthur Lundgren II e Jardim Paulista.

Dois imóveis foram identificados com risco de desabamento, um em Vila Torres Galvão e outro em Jardim Paulista Baixo. Um forro de gesso também caiu na Uninassau, localizada no Centro.

Perda do patrimônio histórico

Com a queda do muro da Fábrica Aurora, o Instituto Histórico, Geográfico, Arqueológico e Antropológico do Paulista (IHGAAP) se pronunciou em defesa do patrimônio histórico arquitetônico da cidade.

Veja nota na íntegra

"Paulista está desabando, e o que resta de seu patrimônio histórico, reflete o abandono por parte da atual gestão. As chuvas apenas apressam esse processo, mas não é preciso só a mudança do clima, pois os bens culturais também são derrubados, em pleno dia de domingo, como no caso da antiga Junta de Alistamento Militar, onde funcionou a Biblioteca Pública, no ano passado. O IHGAAP (Instituto Histórico, Geográfico, Arqueológico e Antropológico do Paulista), mais uma vez, vem a público denunciar o descaso com nosso rico patrimônio histórico-cultural."





