Fortes chuvas: deslizamento em Ubatuba, litoral norte de São Paulo, deixa uma criança morta

A- A+

Uma criança de 7 anos de idade morreu na madrugada de hoje (19) no município de Ubatuba, no litoral norte de São Paulo, em decorrência de um deslizamento. De acordo com o Corpo de Bombeiros, uma rocha atingiu a casa onde estava o menor.

O óbito foi constatado no local por um médico do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). A ocorrência foi atendida por duas equipes do Corpo de Bombeiros.

Leia também • São Sebastião decreta calamidade pública devido às chuvas e Carnaval na cidade é cancelado

Chuvas intensas e persistentes atingem todo o litoral norte do estado de São Paulo desde a noite de ontem (18) e causam bloqueio de estradas, queda de barreiras, inundações, deslizamentos, desabamentos, e afetam o abastecimento de água na região. O governador do estado, Tarcísio de Freitas, informou que está se deslocando para a região.

A Prefeitura de Ubatuba informou que na manhã de hoje havia 15 ruas alagadas na cidade e trechos da Rodovia Rio-Santos, que atravessa o município, estavam interditados nos dois sentidos devido a queda de barreiras.

A cidade enfrenta ainda problemas no abastecimento de água. De acordo com a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp), responsável pelo abastecimento do município, as fortes chuvas comprometeram a qualidade de água do manancial onde é feita a captação que abastece a região, e o tratamento teve de ser interrompido para 40 bairros.

Veja também

Espinha bífica Bebê brasileira nasce com 'cauda' de 6 cm