Clima Fortes chuvas em Cuba deixam um morto e inúmeros danos materiais A Força Aérea Cubana fez resgates em uma localidade no município de Yara, em Granma, onde as pessoas ficaram presas dentro de suas casas

As fortes chuvas dos últimos dias causaram inundações em várias províncias do centro e do leste de Cuba, com o balanço de um morto, milhares de pessoas deslocadas e danos materiais significativos, informaram as autoridades no sábado (10).

"Os danos são consideráveis nas residências, nas estradas e na agricultura. Estamos trabalhando para proteger e retirar as famílias", disse o presidente Miguel Díaz-Canel em sua conta no Twitter.

As autoridades relataram, na sexta-feira, a morte de um homem de 60 anos por afogamento na província de Granma (leste), onde mais de 7.200 moradores foram retirados de suas casas e estão abrigados em residências de familiares e amigos. Cerca de 200 pessoas estão em abrigos públicos.

A Força Aérea Cubana fez resgates em uma localidade no município de Yara, em Granma, onde as pessoas ficaram presas dentro de suas casas, devido à água.

Imagens dos veículos de comunicação cubanos mostram extensas áreas inundadas e moradores com água até a cintura em municípios das províncias de Holguín, Camagüey, Santiago de Cuba e Las Tunas, na região oeste, e em Sancti Spíritus, no centro da ilha.

Pontes, estradas e o sistema de esgoto estão danificados em diferentes pontos dessa parte da ilha. O serviço nacional de transporte ferroviário foi cancelado de Havana até o leste do país.

Em Camagüey, capital da província de mesmo nome, os rios Hatibonico e Tínima transbordaram, causando inundações em parte da cidade.

A invasão das águas também levou ao afogamento de nove dos 33 animais de um zoológico daquela província.

Em Las Tunas, cerca de 700 hectares de cultivos diferentes foram afetados.

O presidente pediu à população que "tenha aumente os cuidados e seja responsável", porque "as chuvas e o perigo ainda não cessaram".

De acordo com o Instituto de Meteorologia de Cuba, "essa situação hidrometeorológica continua relacionada com a persistência de uma área de baixa pressão nos níveis médios e altos" sobre o Golfo do México.

"Nas próximas 24 horas, essas condições de instabilidade atmosférica se manterão em todo o território nacional, pois a área de baixa pressão terá movimento muito lento, motivo pelo qual persistirá a atividade de chuvas e tempestades elétricas em grande parte do país", especialmente no centro e leste, acrescentou o instituto.

