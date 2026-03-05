A- A+

PERNAMBUCO Chuvas provocam alagamentos e sete pessoas são resgatadas em Salgueiro; veja previsão para o Sertão Por conta das fortes chuvas, a prefeitura de Salgueiro suspendeu as aulas presenciais desta quinta-feira

As fortes chuvas que atingem várias cidades do interior de Pernambuco causaram, mais uma vez, pontos de alagamento e muito transtorno para a população nessa quarta-feira (4). Uma das cidades mais afetadas foi Salgueiro, no Sertão, que teve sete pessoas resgatadas em condições de risco pelos bombeiros.

Em imagens obtidas pela reportagem, é possível ver diversas áreas de alagamento nas principais vias da cidade. Pontos comerciais, residências e pistas foram afetadas pela água, que, em alguns pontos, cobria até o joelho das pessoas.

O Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE) prestou auxílio à população nas proximidades do Parque das Crianças, no centro da cidade. A corporação informou que enviou três viaturas terrestres e uma embarcação para o resgate de sete pessoas.

"Após a atuação, o efetivo realizou uma varredura na área para se certificar que não havia mais pessoas em situação de risco. A ocorrência finalizou para os bombeiros por volta das 0h50 da madrugada desta quinta. O CBMPE permanece atuando ininterruptamente, 24 horas por dia, assegurando resposta rápida e prestação eficiente de socorro à população", completou

Atividades presenciais

Por conta das fortes chuvas, a prefeitura de Salgueiro suspendeu as aulas presenciais desta quinta-feira. "As atividades escolares serão encaminhadas de forma remota pelos professores conforme orientação prévia", completou a gestão.



Também foram suspensas temporariamente as atividades nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) da cidade nesta quinta. "Em caso de urgência ou emergência, orientamos que a população procure a UPA 24 horas ou algum outro serviço de saúde. Agradecemos a compreensão de todos", alertou.

Alerta de chuvas para o Sertão

A cidade, assim como todo o Sertão de Pernambuco e de São Francisco, está em alerta amarelo de chuvas intensas, com perigo potencial, ao longo de toda esta quinta-feira (5).

Segundo o Inmet, a previsão é de chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, além de ventos intensos de 40 a 60 km/h. Há ainda "baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas".

O Inmet também repassa instruções para a população. Confira abaixo:

Em caso de rajadas de vento: (não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda).

Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.

Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

Já segundo a Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac), a previsão é de chuva moderada para o Sertão de Pernambuco e de São Francisco nesta quinta. De acordo com a pasta, são esperadas precipitações entre 30 a 50mm, ao longo do dia.



Nas últimas 24 horas, ainda segundo a Apac, os municípios onde mais choveu no estado foram: Petrolina (70.06 mm); Ipubi (47.3 mm); Exu (37.8 mm); Araripina (37.2 mm); e Carnaubeira da Penha (25.8 mm).

