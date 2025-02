Fortes chuvas provocam alagamentos em cidades do Vale do Ribeira (SP)

A- A+

Fortes temporais estão provocando alagamentos neste sábado, 8, em municípios do Vale do Ribeira, em São Paulo, de acordo com a Defesa Civil do Estado. Vídeos compartilhados em redes sociais mostram vias completamente tomadas pela água, e há relatos de destelhamento de casas. Não há informações sobre vítimas até o momento.



Em Pariquera-Açu, a situação está crítica, embora a chuva tenha dado uma trégua no município. Na Vila Palmira, há registro de ruas totalmente tomadas pela água. Também há pontos de alagamento na Rua Romeu Monti, Rua João Tobias Filho e Dr. Carlos Botelho.



Segundo o órgão estadual, a Coordenadoria Regional da Defesa Civil no Vale do Ribeira está totalmente mobilizada em apoio ao município. Foram encaminhados ao local duas balsas de Cajati, um barco de Registro, um barco de Iguape e bombeiros de Jacupiranga e Eldorado estão a caminho com uma embarcação.



"A prioridade, neste momento, é a retirada de famílias que se encontraram em áreas alagadas", afirmou o órgão.



A cidade também está recebendo materiais de ajuda humanitária e um caminhão do Fundo Social deverá se deslocar até o município com itens de apoio.



Em relação a outras regiões do Estado, a Defesa Civil informou que áreas de instabilidade favorecem a ocorrência de pancadas de chuva na tarde e noite deste sábado, 8. As precipitações devem ocorrer de forma isolada, com curta duração.

