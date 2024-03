A- A+

Havana Fortes chuvas provocam deslocamento de centenas de pessoas em Havana A tempestade não deixou vítimas, segundo as autoridades

As fortes chuvas que assolaram Havana e outras cidades do oeste de Cuba desde sexta-feira (22) provocaram a evacuação de centenas de pessoas, o desabamento total de alguns prédios e o corte de eletricidade e água em algumas áreas, mas não deixaram nenhuma vítima, informaram as autoridades neste sábado (23).

"Estamos trabalhando duro e tudo está sendo feito para a recuperação no menor tempo possível. Pedimos prudência ao nosso povo", disse o presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, em sua conta na rede X (antigo Twitter). "Estamos acompanhando a situação gerada na capital pelas intensas chuvas", acrescentou.

