SAÚDE Fortes evidências mostram que o coração tem forte influência sobre o pensamento e os sentimentos Pesquisadores afirmam que essa associação deve ser levada em conta na prevenção e no tratamento de doenças cardiovasculares e mentais

O coração tem influência em tudo o que sentimos ou pensamos. Por exemplo, quando falamos na alta incidência de doenças cardiovasculares, como pressão alta e ataque cardíaco, e doenças mentais, como depressão e transtornos de ansiedade. Estudos anteriores já mostraram que respostas psicológicas negativas a um diagnóstico de doença cardiovascular pode aumentar o risco de desenvolver uma doença mental.

Bem como ter um estilo de vida pouco saudável na presença de doença mental é considerado um fator de risco para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares. O conceito baseia-se em estados integrados entre cérebro e corpo. Cada processo físico, como um batimento cardíaco ou qualquer alteração na pressão arterial ou no metabolismo, é automaticamente acompanhado por um processo mental ou psicológico.

Existem várias explicações para essa alta coincidência, mas isso significa e mostra que os dois estão inextricavelmente ligados.

Os estados cérebro-corpo ocorrem em diferentes escalas de tempo, que são descritas como um sistema dinâmico: estados cérebro-corpo de curta duração (conhecidos como "microestados") correspondem, por exemplo, a emoções como raiva ou alegria.

Já os estados cérebro-corpo de longa duração (conhecidos como "mesostados") podem ser vistos como o estresse agudo ou crônico ou doenças mentais e cardiovasculares.

"Doenças mentais sempre têm um componente cardiovascular, que pode ainda não apresentar sintomas clínicos, e vice-versa. A alta coincidência entre doenças mentais e cardiovasculares pode, portanto, ser comparada à ponta do iceberg", afirma Arno Villringer, diretor do Departamento de Neurologia do Instituto Max Planck de Ciências Cognitivas e do Cérebro Humano e autor do artigo publicado na Trends in Neurosciences.

Os pesquisadores afirmam que ambos os aspectos devem ser levados em conta na prevenção e no tratamento de doenças cardiovasculares e mentais, mesmo que apenas um dos aspectos esteja inicialmente no primeiro plano.

Além do coração e do sistema cardiovascular, outros órgãos e sistemas, e em particular o sistema imunológico, segundo os pesquisadores, também interagem continuamente com o cérebro e a psique e, portanto, devem ser integrados em conceitos expandidos de estado cerebral-corporal de maneira semelhante.

