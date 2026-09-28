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Conflito Fortes explosões em Kiev durante alerta de mísseis Jornalistas na cidade relataram um ataque combinado de drones e mísseis

Várias explosões fortes foram ouvidas na capital da Ucrânia durante a madrugada desta terça-feira (29), enquanto os sistemas de defesa aérea estavam em ação diante de um ataque, constataram jornalistas da AFP.

"Novos mísseis balísticos se dirigem a Kiev", alertou a Força Aérea ucraniana no Telegram.

Jornalistas na cidade relataram um ataque combinado de drones e mísseis.

Há semanas, a capital ucraniana tem sido alvo de ataques aéreos russos cada vez mais intensos, tanto de dia quanto à noite.

Na segunda-feira, uma mulher morreu e seis pessoas ficaram feridas quando um ataque de drones russos provocou um incêndio na Academia de Ciências de Kiev, segundo um balanço preliminar do presidente Volodimir Zelensky.

Na semana passada, Zelensky voltou a pedir aos aliados ocidentais da Ucrânia que aumentassem a ajuda militar ao país, em particular com o fornecimento de mais interceptores Patriot de fabricação americana, capazes de derrubar potentes mísseis balísticos.

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