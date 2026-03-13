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Conflito Fortes explosões sacodem o Irã enquanto EUA envia mais militares ao Oriente Médio Após duas semanas de guerra, a república islâmica dobrou seu desafio com ataques contra países vizinhos, e mantém um controle rígido sobre o Estreito de Ormuz

Explosões em massa sacudiram a capital do Irã nesta sexta-feira (13), horas após Washington prometer intensificar os bombardeios contra o Irã e veículos americanos anunciarem o envio de mais navios e marines ao Oriente Médio.

Após duas semanas de guerra, a república islâmica dobrou seu desafio com ataques contra países vizinhos, e mantém um controle rígido sobre o Estreito de Ormuz, o que fez os preços do petróleo disparar.

Autoridades iranianas lideraram mais cedo uma passeata pró-governo em Teerã, inclusive enquanto ocorriam explosões. Segundo veículos estatais, uma pessoa morreu em uma detonação próxima.

O chefe de segurança, Ali Larijani, e o presidente Masoud Pezeshkian, que até então mantinham-se fora dos holofotes, participaram do evento, assim como o ministro das Relações Exteriores, Abbas Araghchi.

Recompensa

O governo dos Estados Unidos anunciou uma recompensa de 10 milhões de dólares por informações sobre o paradeiro do líder supremo, Mojtaba Khamenei, e de outros nove funcionários iranianos, entre eles o ministro do Interior e o ministro da Inteligência.

Em entrevista à Fox News Radio, o presidente Donald Trump antecipou que os Estados Unidos atacarão com força o Irã na próxima semana. Seu secretário de Defesa, Pete Hegseth, disse que as forças americanas bombardeariam o Irã mais intensamente hoje do que em qualquer outro dia até o momento.

Israel, por sua vez, informou ter lançado uma nova onda de ataques contra Teerã.

O Wall Street Journal noticiou hoje que os Estados Unidos estavam enviando um navio e marines ao Oriente Médio. Segundo a rede de TV CNN, trata-se de uma Unidade Expedicionária de Marines, que conta normalmente com 2.500 fuzileiros navais e marinheiros.

De acordo com o Pentágono, os Estados Unidos e Israel atacaram mais de 15.000 alvos no Irã nas últimas duas semanas. O Exército israelense afirmou que realizou 7.600 ataques ao país, a maioria deles contra seu programa de mísseis.

O Irã continuava combatendo, e sua Guarda Revolucionária informou que ataca Israel em coordenação com o Hezbollah, seu aliado no Líbano, cujo sul tem sido alvo de bombardeios israelenses.

O Ministério da Defesa da Arábia Saudita anunciou hoje que suas forças interceptaram dezenas de drones, enquanto um jornalista da AFP relatou uma explosão que fez prédios tremerem em Dubai. Já a Turquia informou que forças da Otan derrubaram um míssil balístico lançado do Irã, a terceira ação desse tipo desde o começo da guerra.

Petróleo

O conflito gerou volatilidade nos mercados mundiais e fez o preço do barril do petróleo do tipo Brent disparar mais de 42% desde o começo da guerra. Hoje, a cotação se manteve acima dos US$ 100.

O governo americano indicou que é provável que a Marinha dos Estados Unidos não possa escoltar embarcações no Estreito de Ormuz até o fim do mês.

Iranianos que conversaram com a AFP descreveram um cenário sombrio de cidades em ruínas e escassez de dinheiro. "O pão agora é racionado. A população está extremamente tensa e indignada", disse à AFP uma mulher de 30 anos, em Kermanshah, oeste do país.

Na mesma cidade, outra mulher contou que "incontáveis" habitantes de Teerã buscaram se refugiar ali dos bombardeios, o que fez aumentar a demanda por alimentos e medicamentos escassos, cujos preços quase dobraram.

Desde o começo da guerra, o Exército americano perdeu 13 militares, entre eles os 6 tripulantes de um avião de reabastecimento que caiu no Iraque após um incidente que não foi causado por fogo hostil, segundo autoridades.

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