Fortes terremotos provocam duas mortes e danificam casas no sudeste da Guatemala

Dois tremores com magnitudes 5,6 e 5,3 sacudiram a Guatemala na terça-feira (29), provocando duas mortes e danos em residências de duas cidades próximas à fronteira com El Salvador, onde os abalos também foram sentidos com intensidade.

A Guatemala tem registrado forte atividade sísmica desde 8 de julho, quando foi sacudida por um sismo de magnitude 5,7 que deixou sete mortos, cerca de 15 mil atingidos e 2.170 residências danificadas.

Em seu último relatório sobre atividade sísmica, a Coordenadoria Nacional para Redução de Desastres (Conred) relatou duas mortes na cidade de Comapa devido ao "desabamento" de estruturas, disse o porta-voz Andrés Erazo.

"Aqui foi forte(...). Há várias casas afetadas e pessoas feridas", disse à AFP por telefone Lucia García, funcionária da Prefeitura de Comapa, um dos locais mais afetados no departamento de Jutiapa.

García também reportou quedas de energia e que produtos expostos nas prateleiras caíram em alguns estabelecimentos comerciais.

O município vizinho de Zapotitlán também foi atingido. A Conred reportou 25 hospitalizados, 492 pessoas em abrigos e 62 casas com danos moderados a graves.

Os tremores causaram rachaduras e o desabamento parcial das paredes de várias casas e de uma igreja católica nos dois municípios, a cerca de 120 km da capital, segundo imagens compartilhadas por moradores nas redes sociais.

Segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS, na sigla em inglês), os tremores com magnitudes 5,6 e 5,3 foram registrados às 15h21 e 15h25 locais (18h21 e 18h25 em Brasília) e, pouco depois, houve uma réplica de magnitude 4,8, todos com epicentro no departamento de Jutiapa (leste).

Os tremores foram sentidos com força em El Salvador, onde alguns danos foram registrados em uma igreja em Ahuachapán, perto da fronteira com a Guatemala, e com menor intensidade no oeste de Honduras, segundo relatos locais.

O presidente da Guatemala, Bernardo Arévalo, pediu à população que mantenha "a calma" e "siga os protocolos" de segurança para esses casos.

