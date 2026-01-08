Fortes ventos e nevascas colocam vários países europeus em alerta

A- A+

Uma parte da Europa se prepara, nesta quinta-feira (8), para enfrentar severas condições climáticas, devido à tempestade Goretti no Reino Unido e na França, e à nevasca Elli na Alemanha.

Com rajadas de vento anunciadas como "excepcionais", segundo a agência meteorológica britânica (Met Office), a tempestade Goretti, acompanhada de neve, atingirá o Reino Unido a partir do fim desta quinta-feira e chegará à costa francesa.

No Reino Unido, onde fortes nevascas podem afetar o sul e o centro do país - com até 30 centímetros nas terras médias -, o chefe de previsões do Met Office, Neil Armstrong, alertou que a tempestade Goretti apresenta "múltiplos riscos".

Os ventos mais fortes deverão atingir o oeste da Cornualha e as Ilhas Sorlingas, onde as rajadas poderão alcançar até 160 km/h.

Na França, já afetada por um episódio de neve no começo desta semana, são esperadas rajadas de até 160 km/h no departamento de La Mancha (norte), que está sob o alerta meteorológico de nível mais alto e onde as escolas permanecerão fechadas na sexta-feira (9).

Também foram emitidos alertas em cerca de trinta departamentos do noroeste.

A Alemanha se prepara para uma tempestade de neve. Várias cidades do norte do país, entre elas Hamburgo e Bremen, planejam fechar as escolas na sexta-feira devido à passagem da tempestade Elli, que virá acompanhada de fortes ventos desde a noite desta quinta-feira.

A tempestade deve atingir todo o país, afetando especialmente o norte e nordeste, onde são esperados até 15 centímetros de neve.

As temperaturas mínimas devem cair neste fim de semana até -10 graus e, localmente, até -20 graus, afirmou Andreas Walter, meteorologista do serviço nacional de meteorologia (DWD), à AFP.

O episódio é excepcional em comparação com os últimos invernos suaves na Alemanha, "consequência do aquecimento climático", explicou à AFP.

Em contraste, o Instituto Meteorológico da Noruega, indicou, nesta quinta-feira, que o arquipélago de Svalbard, no coração do Ártico, registrou a temperatura mais alta do país, acima de zero. E no dia 22 de dezembro, em Longyearbyen, sua capital, fez mais calor do que em Sevilha.

