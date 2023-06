Fortuna dos tripulantes mortos em submarino soma US$ 2,6 bilhões

A- A+

A Guarda Costeira dos Estados Unidos confirmou, nesta quinta-feira (22), que as cinco pessoas a bordo do submarino desaparecido morreram numa "implosão catastrófica".

Entre elas, Stockton Rush, de 61 anos, que era o próprio diretor-executivo da empresa responsável pela expedição, a OceanGate Expeditions. A embarcação está perdida desde o domingo e uma mega operação de buscas está em andamento.

Além do empresário, estavam também o bilionário britânico Hamish Harding, de 58, e Paul-Henry Nargeolet, 77, ex-comandante da Marinha Francesa que era considerado o maior especialista no naufrágio do Titanic. Junto deles, o paquistanês Shahzada Dawood, 48, e o filho dele, Suleman, de 19 anos.

A fortuna somada dos cinco tripulantes mortos chega a US$ 2,64 bilhões, o equivalente a R$ 12,6 bilhões. O valor é maior que o produto interno bruto (PIB) de Cabo Verde em 2021, calculado em US$ 1,936 bilhão, cerca de R$ 9,2 bilhões.

Veja as fortunas estimadas de cada tripulante e a fonte de seus patrimônios:

Stockton Rush ( US$ 12 milhões - R$ 57 milhões)

Fundador da OcenGate, organizadora de viagens criada em 2009, ele estudou ciências naturais e engenharia química na Universidade de Cambridge. Em vídeo publicado há um ano no YouTube, o empresário admitiu ter quebrado “algumas regras” para construir e colocar em operação o submersível que desapareceu. Segundo ele, as viagens até os destroços do Titanic eram para “chamar atenção”, já que ele também buscava desenvolver inovações para outras embarcações.

Paul-Henry Nargeolet (US$ 1,5 bilhão - R$ 7,15 bilhões)

Considerado o maior estudioso do Titanic, Paul-Henry Nargeolet (1946-2023) já havia liderado diversas excursões aos destroços do navio e participou de três documentários sobre o assunto. Um deles chegou a contar com a presença do cineasta James Cameron, que dirigiu em 1998 o mais famoso filme sobre o naufrágio. Conhecido como “Sr. Titanic”, Paul trabalhava como diretor de pesquisa do RMS Titanic. Antes, atuou por 20 anos na Marinha Francesa.

Shahzada Dawood e o filho Sulaiman: (US$ 136 milhões - R$ 649 milhões)

O empresário britânico Shahzada Dawood, de 48 anos, vem de uma das famílias mais ricas do Paquistão. Ele estava viajando com seu filho, Suleman, um estudante de 19 anos. A fortuna da família Dawood vem da Dawood Hercules Corporation Limited, uma holding de investimento público com foco em agricultura, indústrias e saúde. O empresário desaparecido também mantém laços com o Reino Unido, e faz parte do Conselho Consultivo Global da Prince Charles' Charity, Prince's Trust International, fundado pelo agora Rei Charles III. Além disso, Shahzada é vice-presidente do conglomerado paquistanês Engro Corporation, uma grande empresa de fertilizantes. Segundo a família do empresário, ele e o filho planejaram a viagem para visitar os restos do Titanic.

Hamish Harding: (US$ 1 bilhão - R$ 4,77 bilhões)

Hamish Harding era um empresário e aventureiro britânico que mora nos Emirados Árabes Unidos. Ele era dono de uma empresa chamada Action Aviation, que compra e vende aeronaves, incluindo jatos executivos, e que confirmou que ele estava a bordo do submersível no domingo. Aos 58 anos, Harding já viajou dos pontos mais profundos do planeta até o espaço, além de ter batido recordes de aviação.

