A- A+

SÃO PAULO (SP) - Com o tema “A cultura do cuidado ao longo da vida”, o grupo Bradesco Seguros promove, nesta terça-feira (3), o 16º Fórum da Longevidade, no Teatro Bradesco, em São Paulo. A iniciativa tem o objetivo de debater o envelhecimento da população e apontar os caminhos para conquistar uma vida longeva com qualidade.

O Fórum da Longevidade conta com a presença de especialistas em saúde, a exemplo do médico e gerontólogo Alexandre Kalache, e a pesquisadora sênior da Fiocruz, Margareth Dalcolmo, além de profissionais em finanças do grupo Bradesco, e de artistas, como as atrizes Cissa Guimarães, Bruna Lombardi e Zezé Motta, que palestram para o público.

De acordo com Kalache, com dados da Organização Mundial da Saúde (OMS), a expectativa de vida da população ultrapassa os 77 anos e que é necessário que os mais jovens se unam aos mais velhos para combater o idadismo, preconceito por conta da idade.

“É necessário trazer mais vida aos anos e não apenas mais anos à vida. Nós estamos vivendo mais, mas não necessariamente melhor. O esforço que temos que fazer em conjunto é aumentar, coletivamente, de mãos dadas, essa expectativa de vida, que tem que ser mais longa, mas com mais qualidade […]. O idadismo é estruturante. Nosso Brasil é muito egoísta. Você tem que ser jovem e belo para sempre. Com a mulher, a tirania é ainda maior, tem que ser sarada, enxuta e bonita para sempre”, destaca Kalache.

A apresentadora Xuxa Meneghel, de 60 anos, é uma das homenageadas do Fórum da Longevidade. A Rainha dos Baixinhos conta que a maturidade possibilitou um novo olhar para sua vida profissional e conta que quer ser avó e realizar novos projetos.

“Eu vejo muito as pessoas rotulando muito as outras. Quando fala sobre velhice, terceira idade, ou maturidade, as pessoas têm uma coisa pejorativa. Levam para o lado que tá acabando tudo, não tem a possibilidades fazer nada. E eu sou a prova contrária. Me apaixonei com 50 anos. Tudo de muito bom aconteceu para mim. Minha filha se casou, estou querendo ser avó, quero viver essa maturidade. Tem muita coisa para fazer, para acontecer. Estou me descobrindo, redescobrindo, com mais maturidade. Quero fazer muita coisa ainda”, diz Xuxa.

A atriz Zezé Motta foi convidada do evento | Foto: Isabelle Barbosa/Folha de Pernambuco

Ao longo dos seus 79 anos, Zezé Motta também é uma das homenageadas do evento. Com mais de cinco décadas de carreira, a atriz conta que a alimentação e o exercício físico são importantes aliados para manter uma vida longeva.

“Eu procuro manter o equilíbrio por questões de saúde mesmo. Faço caminhadas, cuido da alimentação”, diz Zezé, afirmando que não faz questões por doces, mas que não resiste a um bom macarrão. “Se pudesse, comeria todos os dias”, brinca.

Para o presidente da Bradesco Vida e Previdência, Jorge Nasser, é necessário que haja uma relação intergeracional entre a população para enfrentar os desafios do envelhecimento. Nasser destaca, ainda, a importância em olhar para o futuro e buscar alternativas de complementação de renda.

“A previdência complementar veio ocupar um espaço importantíssimo. O incentivo é dado pela ausência de cultura da poupança de longo prazo, que é fundamental para conseguirmos criar uma sociedade mais responsável com os seus e com o futuro”, afirma Jorge Nasser.

Para a atriz Bruna Lombardi, de 70 anos, para manter a longevidade, é essencial aprender a administrar e equilibrar a inteligência emocional.

“A gente vive numa roda-viva. Na pressa do dia a dia, nas coisas todas que nos abalam, que nos afetam. […] O grande caminho para a gente chegar em algum lugar na vida é o autoconhecimento. É você descobrir quem você é. Trabalhar isso, vencer os rótulos que a sociedade tenta nos colocar”, diz Bruna.

O presidente da Bradesco Saúde e Mediservice, Manoel Peres, relata como a empresa tem atuado para atender as demandas da população.

“Nós sabemos o quanto a saúde é importante para compor a qualidade de vida. E buscamos proporcionar aos nossos clientes o acesso aos melhores tratamentos e a formação de uma nova consciência que priorize a prevenção e as escolhas para uma vida saudável. Esse encontro anual alimenta nossa convicção de que estamos no caminho certo e que não estamos só nesse debate sobre a longevidade. Ainda há muito a se fazer”, afirma.



*A repórter viajou a convite do evento.

Veja também

Ucrânia Biden liga para aliados dos EUA para tranquilizá-los sobre ajuda à Ucrânia