DIREITOS Fórum de Gestores da Política da Pessoa com Deficiência de Pernambuco tem Regimento Interno definido Com o tema "A Lei Brasileira de Inclusão é 10: Nenhum Direito a Menos!", o evento reuniu representantes de municípios de todas as regiões do estado

O Fórum de Gestores da Política da Pessoa com Deficiência de Pernambuco (FGPDPE), em atividade desde 2010, teve seu Regimento Interno definido. A conquista é um marco histórico para o movimento de pessoas com deficiência em Pernambuco.

O documento foi aprovado durante o encontro realizado na terça-feira (26), no município de Pombos. Com o tema “A Lei Brasileira de Inclusão é 10: Nenhum Direito a Menos!”, o evento, que fez parte da Semana Estadual da Pessoa com Deficiência 2025, reuniu representantes de municípios de todas as regiões do estado.

O encontro foi sediado no Colégio Municipal Onze de Dezembro, e a mesa de abertura contou com a participação do superintendente estadual de Apoio à Pessoa com Deficiência, Marcos Gervasio, o Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, por meio do presidente José Diniz, se fez presente exercendo o controle social e outras lideranças.

A aprovação do regimento representa a consolidação do Fórum como uma instância permanente de articulação entre os municípios e o governo estadual. No encontro, foram eleitos os titulares e suplentes de cada região, que, juntos, formarão a comissão do Fórum. Além disso, foi definido o tema da próxima edição: “Políticas públicas para cuidadores de Pessoas com Deficiência”.

“Ao definirmos juntos o Regimento Interno, o próximo tema e a cidade que receberá a próxima edição, estamos garantindo que este espaço continue sendo, de fato, um instrumento vivo de participação e fortalecimento das políticas públicas”, destacou o superintendente estadual de Apoio à Pessoa com Deficiência, Marcos Gervásio.

A programação do evento incluiu a estruturação do Regimento, apresentações sobre políticas públicas desenvolvidas pelo município de Pombos e pelo Governo de Pernambuco, além de um painel de trocas de experiências com a advogada e psicanalista clínica Lilian Milka.

O Fórum contou também com a presença de diversas autoridades, incluindo o Prefeito de Pombos, Elias Meu Fii, a Secretária Executiva de Promoção da Equidade Social, Fernanda Chagas, além de secretários e diretores do município anfitrião.

