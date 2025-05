A- A+

Pernambuco Fórum Estadual de Gestores da Política Municipal da Pessoa com Deficiência será em Riacho das Almas O evento acontece neste sábado (10) na cidade do Agreste com o objetivo de fortalecer ações que favoreçam as pessoas com deficiência

O Fórum Estadual de Gestores da Política Municipal da Pessoa com Deficiência vai acontecer neste sábado (10), às 8h, em Riacho das Almas, cidade do Agreste de Pernambuco. Com o intuito de aprimorar as políticas públicas voltadas às pessoas com deficiência, o encontro vai reunir representantes municipais de diferentes partes do estado.



O fórum é uma parceria entre o Governo de Pernambuco e a Prefeitura de Riacho das Almas. “É uma oportunidade de sediar esse importante fórum, tanto para Riacho das Almas quanto para o Agreste de Pernambuco, e, em especial, para impactar a vida das pessoas com deficiência”, disse Dió Filho, prefeito de Riacho das Almas.



Para Marcos Gervasio, superintendente estadual de Apoio à Pessoa com Deficiência, "o evento é um marco para a construção de uma rede articulada de gestores comprometidos com a inclusão".

“É assim que avançamos: com diálogo, escuta ativa e compromisso com a transformação social”, destacou Marcos.

A programação do Fórum Estadual de Gestores terá como tema central “Fomento à Participação das Pessoas com Deficiência nos Espaços de Cultura”. No encontro, pela manhã, uma palestra será proferida pelo produtor cultural caruaruense Sivanildo Teodoro da Silva.

À tarde, os participantes poderão compartilhar iniciativas desenvolvidas em seus municípios.

SERVIÇO

“Fórum Estadual de Gestores da Política Municipal da Pessoa com Deficiência”

Data: Sábado (10)

Horário: 8h

Local: Rua Justo Fernandes da Mota, S/N - Centro, Riacho das Almas - PE



