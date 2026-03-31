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Políticas públicas

Fórum Estadual debate fortalecimento de políticas para pessoas idosas em Belo Jardim

O X Fórum Estadual de Gestores da Política da Pessoa Idosa FEGPPI/PE ocorreu nesta terça-feira (31) com representantes de 20 municípios do estado

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Fórum debateu políticas voltadas às pessoas idosasFórum debateu políticas voltadas às pessoas idosas - Foto: Laiz Calado/SJDH

O município de Belo Jardim, no Agreste pernambucano, sediou nesta terça-feira (31) o X Fórum Estadual de Gestores da Política da Pessoa Idosa – FEGPPI/PE, reunindo representantes de aproximadamente 20 municípios de diferentes regiões do estado.

Entre os municípios que participaram do evento estiveram cidades da Região Metropolitana do Recife (RMR) como a capital pernambucana, Olinda e Paulista. 

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A lista de cidades é composta, também, por Taquaritinga do Norte, Pesqueira, Belo Jardim, São Bento do Una, Lagoa de Itaenga, Frei Miguelinho, Cachoeirinha, São Caetano, Água Preta, Jaqueira, Garanhuns, Tupanatinga, Amaraji, Venturosa e Alagoinha, Sertânia, Sairé e Jaqueira.

O encontro teve como tema “A política da pessoa idosa em foco: avanços, desafios e estratégias”, promovendo o debate e a construção coletiva de ações voltadas à garantia de direitos e ao envelhecimento com dignidade.

Durante a programação, foram discutidos temas relevantes como o Fundo Estadual dos Direitos da Pessoa Idosa (FEDIPE) e a prevenção de crimes e violências, incluindo fraudes e golpes contra a população idosa.

De acordo com a gerente de Promoção dos Direitos da Pessoa Idosa, Micheli Sales, o fórum reforça a importância da articulação entre Estado e municípios.

"Contamos com mais de 20 municípios participando deste momento, que é fundamental para que possamos, junto com a sociedade civil e o poder público, discutir e fortalecer políticas públicas em defesa da pessoa idosa", disse. 

Na visão da secretária de Justiça, Direitos Humanos e Prevenção à Violência, Joanna Figueirêdo, o governo estadual tem compromisso com a pauta.

"Seguimos avançando na construção de políticas públicas que garantam direitos, proteção e dignidade à população idosa em Pernambuco", pontuou. 

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