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evento Fórum Interamericano de Filantropia Estratégica 2026 ocorre em Olinda e está com inscrições abertas Evento é voltado para organizações da sociedade civil (OSCs) e acontece no Centro de Convenções entre os dias 14 e 17 de abril

O Fórum Interamericano de Filantropia Estratégica (FIFE) 2026 será realizado em Olinda, no Centro de Convenções, entre os dias 14 e 17 de abril, e está com inscrições abertas para interessados em gestão do terceiro setor. A proposta do evento é oferecer conteúdos aplicáveis aos desafios reais das organizações da sociedade civil (OSCs), com foco em sustentabilidade institucional, governança, captação de recursos e ampliação de impacto.

“Gerir uma organização social exige muito mais do que boa intenção. Exige método, leitura de contexto, domínio técnico, capacidade de comunicação e tomada de decisão baseada em dados e estratégia. O FIFE nasceu justamente para apoiar esse salto de maturidade que o Terceiro Setor brasileiro vive”, afirma a diretora executiva da Rede Filantropia, Thais Iannarelli.

A expectativa do evento é fortalecer redes, ampliar parcerias e estimular trocas qualificadas entre diferentes atores do campo social. Em 2025, o FIFE reuniu mais de 1.600 participantes e 136 palestrantes e dezenas de expositores que apresentaram produtos e soluções para o Terceiro Setor.

O fórum de 2026 oferece masterclass sobre estratégias de captação de recursos e sustentabilidade financeira das organizações, palestras sobre o que muda na Certificação de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS), atividades sobre elaboração de projetos com apoio de Inteligência Artificial (IA), além de eventos gratuitos, como o Encontro Ibero-americano de Voluntariado Estratégico.

A condução das atividades será feita por nomes como Danilo Jungers, especialista em marketing e gestão do Terceiro Setor; Marina Massagardi, com mais de 15 anos de experiência e atual presidente da Revista Ocas; Thiago Massagardi, referência nacional em captação de recursos e gestão de projetos sociais; Marcelo Monello, contador, engenheiro e especialista em administração, sócio-diretor da Monello Contadores; e a empreendedora social Ana Fontes, fundadora e CEO da Rede Mulher Empreendedora (RME) e do Instituto RME

“Em 2026, queremos provocar gestores a assumirem o protagonismo das suas organizações, fortalecerem suas equipes e transformarem desafios em movimento. O Terceiro Setor precisa de lideranças preparadas”, avalia o presidente da Rede Filantropia, Marcio Zeppelini.

As inscrições para o FIFE 2026 já estão abertas no site oficial do evento, com valores diferenciados por lote.

*Com informações da assessoria



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