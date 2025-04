A- A+

Recife Fórum Nacional de Umbanda celebra mês dos Pretos Velhos em ato no Marco Zero Evento, que reforça a luta contra a intolerância religiosa, acontecerá no dia 4 de maio

Em celebração ao mês dos Pretos Velhos, o Fórum Nacional de Umbanda promoverá o primeiro encontro nacional da Umbanda, no próximo dia 4 de maio, às 10h, no Marco Zero, área central do Recife,



O objetivo é combater a intolerância religiosa e promover a paz entre os povos. Todos os participantes estarão vestidos de branco, cor que simboliza a paz e a união.

O encontro contará com a presença de membros das comunidades da Região Metropolitana do Recife, além de representantes do Rio de Janeiro e de São Paulo.

“O combate ao preconceito deve ser diário para o fomento de uma cultura de paz”, afirma Adriana B., presidente do Fórum Nacional de Umbanda.



Segundo ela, o evento visa fortalecer os laços entre as diversas tradições religiosas do país e valorizar o papel da Umbanda na construção de uma sociedade mais justa e tolerante.

A Umbanda é uma religião de matriz afro-brasileira que tem como fundamento a junção de diferentes vertentes espirituais e religiosas, com foco na manifestação do espírito para a prática da caridade.



“Esperamos inspirar essa união, levando à sociedade a filosofia umbandista, que promove o convívio pacífico e agregador”, acrescenta Adriana.

Os Pretos Velhos são entidades espirituais centrais na Umbanda, representando ancestrais africanos escravizados.



Conhecidos por sua sabedoria, humildade e capacidade de cura, costumam se manifestar com o terço na mão e a fala mansa, realizando benzimentos e oferecendo conselhos espirituais — sendo, muitas vezes, considerados os “psicólogos dos pobres”.

O dia 13 de maio marca o Dia dos Pretos Velhos e também o aniversário da abolição da escravatura no Brasil.



A data é um momento de reflexão sobre o sofrimento, a resistência e a espiritualidade dos povos negros, celebrando sua força, fé e contribuição para a cultura brasileira.

