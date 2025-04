A- A+

recife Fórum Nordestino de Bicicleta abre inscrições para 7ª edição, no Recife; saiba como participar Iniciativa visa dar espaço para quem vive a realidade do ciclismo diariamente trocar experiência e informações

O Fórum Nordestino de Bicicleta (FNEBici) abriu inscrições para ciclistas, ativistas, pesquisadores e comunidades para articular temas referentes à mobilidade e segurança para quem pedala. A 7ª edição do evento está marcada para os dias 18 a 21 de abril, no Recife.

Organizado por associações e coletivos cicloativistas, o FNEBici já passou por grandes cidades brasileiras, como Fortaleza-CE, Maceió-AL e Natal-RN. Para comemorar os 10 anos de fundação, o evento retorna à capital pernambucana, onde tudo começou, em 2015.

A iniciativa visa dar espaço para quem vive a realidade do ciclismo diariamente trocar experiência e informações. Há ainda o foco em articular relações e elevar o debate sobre questões de relevância para os ciclistas, como melhores condições de mobilidade e segurança nos grandes centros brasileiros.

Todas as atividades são gratuitas e abertas a qualquer pessoa. Para participar, basta informar o endereço de e-mail no formulário de inscrição do evento.

Realidade de luta diária

Um evento desse tipo se mostra ainda mais necessário quando confrontado com a realidade de luta diária de ciclistas na região.



Em 2023, mais ciclistas (7% dos casos totais) morreram no Recife do que motoristas de veículos de quatro rodas (4%), aponta o Relatório Preliminar de Segurança Viária da Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano (CTTU).



Ciclovia no Recife. - Foto: Leo Malafaia/Folha de Pernambuco

Ao todo, 10 condutores de bicicleta morreram no período, quatro a mais do que pessoas que trafegavam pelas vias da capital em carros, ônibus ou caminhões.



Os dados do levantamento, feito em parceria com a Iniciativa Bloomberg de Segurança Viária Global (BIGRS), apontam também um crescimento em casos absolutos com relação ao ano anterior. No Relatório de Segurança Viária de 2022, 7% das 105 mortes registradas foram de ciclistas, com sete óbitos. O percentual era, inclusive, menor que o de vítimas fatais em sinistros envolvendo carros, que deixou 13 mortos no período (13%) do total.

