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Nasa Foto colorida da Lua divulgada nas redes sociais não foi tirada pela Nasa; entenda Os registros foram feitos em agosto de 2025 e não durante a missão Artemis II

Após a Nasa lançar a primeira viagem com tripulação à Lua desde a Apollo 1972 em 1º de abril, as redes sociais foram bombardeadas de fotos do satélite natural.

Uma delas está chamando a atenção de todo o mundo: uma imagem do território lunar composto de diversas cores. No entanto, o registro não é da missão Artemis II realizada pela agência espacial norte-americana, e foi publicada em agosto de 2025 pelo astrofotógrafo Itabulin Ildar no Instagram.

Ainda assim, muitos ficaram encantados com a foto na qual o satélite natural estava colorido já que, a olho nu, a Lua tem a cor cinza, tanto para as pessoas na terra quanto para os astronautas no espaço.

Em um dos comentários da publicação, Ildar explica que, durante o processamento da foto, ele aumentou intencionalmente a saturação da lua para revelar a composição mineral de sua superfície.

“Os tons marrons-avermelhados indicam óxido de ferro, enquanto os tons azuis representam óxido de titânio”, conta. No perfil, o astrofotógrafo publica diversos registros do satélite natural.

Apesar de algumas publicações nas redes sociais ainda afirmarem que as imagens são da Artemis II, a circulação atual da foto não tem relação direta com a missão da Nasa em 2026.

Nasa já divulgou fotos com cores falsas

A Agência de Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço (Nasa) já divulgou fotos com cores falsas da Lua na década de 1990. A agência criou um mapa visual a partir das fotografias da sonda Galileo: o rosa indicava terras altas e tons de azul a laranja mostravam fluxos de lavas vulcânicas.

Falsa lua colorida divulgada pela Nasa |Foto: Nasa/Divulgação

“As áreas mais azuis dos mares lunares contêm mais titânio do que as regiões alaranjadas”, afirmava a Nasa.

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