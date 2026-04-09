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Nasa

Foto colorida da Lua divulgada nas redes sociais não foi tirada pela Nasa; entenda

Os registros foram feitos em agosto de 2025 e não durante a missão Artemis II

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Foto da Lua colorida viralizou após viagem primeira viagem com tripulação da Nasa depois de 50 anosFoto da Lua colorida viralizou após viagem primeira viagem com tripulação da Nasa depois de 50 anos - Foto: Instagram/Reprodução

Após a Nasa lançar a primeira viagem com tripulação à Lua desde a Apollo 1972 em 1º de abril, as redes sociais foram bombardeadas de fotos do satélite natural. 

Uma delas está chamando a atenção de todo o mundo: uma imagem do território lunar composto de diversas cores. No entanto, o registro não é da missão Artemis II realizada pela agência espacial norte-americana, e foi publicada em agosto de 2025 pelo astrofotógrafo Itabulin Ildar no Instagram.

Ainda assim, muitos ficaram encantados com a foto na qual o satélite natural estava colorido já que, a olho nu, a Lua tem a cor cinza, tanto para as pessoas na terra quanto para os astronautas no espaço. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Um post compartilhado por Ildar Ibatullin (@_ibatullin_ildar_)

Em um dos comentários da publicação, Ildar explica que, durante o processamento da foto, ele aumentou intencionalmente a saturação da lua para revelar a composição mineral de sua superfície. 

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“Os tons marrons-avermelhados indicam óxido de ferro, enquanto os tons azuis representam óxido de titânio”, conta. No perfil, o astrofotógrafo publica diversos registros do satélite natural.

Apesar de algumas publicações nas redes sociais ainda afirmarem que as imagens são da Artemis II, a circulação atual da foto não tem relação direta com a missão da Nasa em 2026. 

Nasa já divulgou fotos com cores falsas 
A Agência de Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço (Nasa) já divulgou fotos com cores falsas da Lua na década de 1990. A agência criou um mapa visual a partir das fotografias da sonda Galileo: o rosa indicava terras altas e tons de azul a laranja mostravam fluxos de lavas vulcânicas.

Falsa lua colorida divulgada pela NasaFalsa lua colorida divulgada pela Nasa |Foto: Nasa/Divulgação

“As áreas mais azuis dos mares lunares contêm mais titânio do que as regiões alaranjadas”, afirmava a Nasa. 

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