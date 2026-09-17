A- A+

FLAGRA Foto da AFP mostra Trump examinando imagem de aparente demolição do Kennedy Center As fotos tiveram milhões de visualizações nas redes sociais e tiveram destaque em muitos veículos de imprensa americanos

O republicano aparece através das janelas do avião presidencial segurando um cartaz com o texto 'Kennedy Center DEMOLIS...'. | Foto: Brendan Smialowski/AFP

O republicano aparece através das janelas do avião presidencial segurando um cartaz com o texto 'Kennedy Center DEMOLIS...'. | Foto: Brendan Smialowski/AFP

Uma foto da AFP que mostra Donald Trump examinando uma representação do Kennedy Center, em Washington, aparentemente sendo demolido, chamou atenção nas redes sociais nesta quinta-feira (17), depois que o presidente americano ameaçou derrubar este espaço cultural porque a Justiça o impediu de incluir seu nome no local.

Na foto exclusiva, tirada pelo fotógrafo da AFP Brendan Smialowski na noite de quarta-feira na Base Conjunta Andrews, o republicano aparece através das janelas do avião presidencial Air Force One segurando um cartaz com o texto "Kennedy Center DEMOLIS..." visível em vermelho.

O restante da palavra ficou oculta pela estrutura da janela do avião, mas Trump mencionou várias vezes a demolição deste espaço.

Debaixo das palavras, vê-se uma grande imagem que mostra um veículo de construção pesado amarelo recolhendo escombros.

As fotos da AFP tiveram milhões de visualizações nas redes sociais e tiveram destaque em muitos veículos de imprensa americanos.

Também foram incluídas como prova em um texto judicial apresentado nesta quinta-feira por Joyce Beatty, congressista democrata de Ohio, membro do conselho do Kennedy Center que impugnou a reforma da instituição promovida por Trump.

A Casa Branca não respondeu de imediato a um pedido de comentários da AFP.

Com sua aprovação em torno de 30%, em meio ao descontentamento pela guerra contra o Irã e o aumento do custo de vida, Trump ficou obcecado em conseguir que o Kennedy Center seja renomeado em sua homenagem.

Ele ameaçou pôr o local abaixo depois que um juiz decidiu esta semana que seu nome não pode ser acrescentado na fachada do edifício.

Trump disse que seu governo planejava realizar restaurações bilionárias necessárias e que depois teria que "subvencioná-lo durante anos".

"Acredito que a administração Trump certamente deveria receber reconhecimento porque, francamente, se não fizermos isso, vai fechar. Acabará sendo demolido", disse na quarta-feira.

Logo após iniciar seu segundo mandato, Trump se nomeou presidente do centro, batizado com o nome do falecido presidente John F. Kennedy, um democrata que defendeu os direitos civis e foi assassinado em 1963, no exercício do mandato.

O conselho administrativo do local votou em dezembro para nomeá-lo como "Centro Trump-Kennedy" e instalou um cartaz com o nome do presidente.

Um juiz ordenou que o nome de Trump fosse retirado da parte externa e revogou a decisão do conselho administrativo de mudar o nome da instituição.

Os operários retiraram o nome de Trump do prédio em junho, mas os andaimes e as lonas permaneceram no local desde então.

A tomada de controle do Kennedy Center é um dos vários projetos com os quais Trump quer deixar sua marca na capital americana.

Veja também