INFECÇÃO Foto mostra 5 vermes parasitas presos dentro do abdômen de um homem de 70 anos Idoso realizava exame para tratar um câncer no aparelho digestivo, quando os parasitas foram identificados

Um paciente com câncer de 70 anos passou por um procedimento para investigar obstruções no seu ducto biliar, quando foi surpreendido: cinco vermes parasitas foram encontrados em seu abdômen.

Uma semana antes, o idoso recebeu o diagnóstico de adenocarcinoma sigmoide localizado, um tumor maligno que pode acometer vários segmentos do trato digestivo. Após uma tomografia computadorizada revelar cálculos na vesícula biliar, dilatação do ducto biliar e a ausência de metástases à distância, os médicos do hospital afiliado da Universidade Sun Yat-sen, na China, planejaram realizar uma colangioscopia.

O exame consiste na introdução, por via oral, de um tubo fino e flexível que porta uma microcâmera em sua extremidade, que possibilita a visualização da papila pela qual os ductos biliares, pancreáticos e do fígado desembocam no intestino delgado.

Durante a colangioscopia, cinco vermes planos grandes foram observados, enquanto se moviam no trato biliar do homem de 70 anos. De acordo com os médicos, dois deles foram extraídos e identificados como Clonorchis sinensis, um tipo de verme hepático endêmico no leste da Ásia. A infecção do verme ocorre devido ao consumo de peixes de água doce e camarões crus ou mal cozidos.

"Após a ingestão das larvas, elas emergem de cistos no duodeno [parte do intestino delgado], ascendem pela árvore biliar e amadurecem em vermes adultos no trato biliar, vesícula biliar ou fígado. A maioria das infecções agudas é assintomática", explicam os médicos em um artigo publicado na revista New England Journal of Medicine.

Os médicos chineses acrescentam que a infecção crônica pode ser complicada por colangiocarcinoma — tumor primário do fígado —, condição que não estava presente neste paciente. O caso do idoso surpreendeu a equipe, já que o diagnóstico típico da infecção é feito pela identificação de ovos do parasita em uma amostra de fezes, mas o exame do paciente tinha dado negativo.

Após a remoção dos vermes planos, foi administrado um tratamento com remédios e iniciada quimioterapia.

