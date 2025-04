"Imóvel por um minuto": brasileiro fica lado a lado com puma em expedição na Patagônia; assista

A- A+

O fotógrafo Marcello Cavalcanti foi surpreendido com a aproximação de um puma, felino nativo das Américas, durante uma expedição pela Patagônia chilena.

Brasileiro, Marcello estava guiando uma turma de outros fotógrafos em um roteiro focado em fotografia de paisagem no Parque Nacional Torres del Paine, localizado no sul do Chile.

Assista ao momento:

A situação aconteceu na terça-feira (22), e o fotógrafo aproveitou para lembrar que era o Dia da Terra, cuja finalidade é fomentar a importância da conservação da biodiversidade e outras preocupações ambientais para proteger a Terra.

"Ontem, Dia da Terra, ganhei um dos maiores presentes da minha vida. Ficar, por 1 minuto, ao lado de um puma na Patagônia. Ao lado MESMO", escreveu o fotógrafo em uma postagem na qual compartilha o registro do momento único.

Segundo Marcello, não é incomum que pumas sejam avistados no local, mas eles não costumam dividir o espaço com humanos por escolha própria.

"Praticamente sempre que venho com um grupo, fatalmente avistamos um puma, (mesmo que não seja o foco desta expedição) pois também quero mostrar aos alunos a fotografia de vida selvagem", relatou.

O animal que aparece no registro é Escarcha, uma fêmea que já tem seu registro catalogado no local.

"Soubemos que havia um puma pelas redondezas, uma fêmea chamada Escarcha. Fomos até o local indicado e lá estava ela, longe, no alto de um morrinho, dentro de uma propriedade privada ao lado do Parque. Ficamos à beira da cerca fotografando, e os participantes da nossa expedição já emocionados com a cena, quando a verdadeira emoção ainda estava por vir", contou Marcello.

Pumas atuam como reguladores do ecossistema da área por conta do controle populacional de outras espécies.

A cerca a que Marcello se refere separa duas áreas que possuem acesso restrito para humanos, mas isso não impediu Escarcha, que tem livre circulação.

"Escarcha resolveu descer o morrinho e se aproximar pouco a pouco da cerca. As fotos foram melhorando com ela mais perto, até que, não satisfeita, passou por debaixo da cerca como se fosse atravessar rapidamente para o outro lado da estrada, mas...Parou. Na minha frente. A menos de 1 metro de mim", contou o fotógrafo.

No momento, um dos guias presentes no local alertou para que nenhuma pessoa se movesse e, ouvindo essa orientação, Marcello ficou um minuto inteiro parado ao lado de Escarcha.

"Um silêncio ensurdecedor se fez presente na cena, ninguém falava nada, apenas alguns sons dos cliques das câmeras, todos segurando a respiração enquanto Escarcha varria atentamente o horizonte, sem se mover", lembrou

Após esse período em que avaliou todos os humanos presentes na área, Escarcha tomou posição de caça e seguiu para o outro lado da cerca, deixando todos os humanos assustados, mas intactos.

