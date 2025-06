Fotógrafo da AFP ficou ferido em protesto em Los Angeles

A- A+

Um fotógrafo da Agence France-Presse se recupera nesta segunda-feira (16), após sofrer ferimentos no rosto e na perna no sábado por balas de borracha disparadas pelas forças da ordem em Los Angeles, durante manifestação contra o presidente Donald Trump.

Por conta dos ferimentos sofridos, o fotógrafo, que deseja permanecer no anonimato, teve que ser atendido no hospital, e teve alta no domingo.

O profissional cobria a manifestação "No Kings" ("Sem Reis", em tradução livre do inglês) na cidade californiana no sábado, quando o protesto se tornou violento e as forças de segurança intervieram para dispersar a multidão.

As autoridades não explicaram como um membro da imprensa pôde ter sido atingido por seus projéteis de borracha.

A polícia de Los Angeles explicou à AFP que deu uma ordem de dispersão depois que seus agentes "foram atacados por indivíduos que lhes jogaram pedras e garrafas".

"Após a ordem de dispersão, foram utilizadas munições não letais para desocupar a área dos que se recusaram a obedecer e deixar o local", diz a nota.

O escritório do xerife do condado de Los Angeles, que também atuava na segurança durante o protesto, disse que as gravações do incidente estão sendo revisadas, mas acrescentou que "não está claro" se seu pessoal "esteve envolvido" ou não.

A marcha "No Kings" reuniu centenas de milhares de pessoas no sábado em todos os Estados Unidos, incluindo vários milhares em Los Angeles.

Os protestos contra a política migratória de Donald Trump acontecem diariamente na metrópole californiana desde 6 de junho. A maioria tem sido pacífica e se concentra em uma pequena região da cidade, mas, em algumas ocasiões terminam em violência.

Vários repórteres ficaram feridos durante essas manifestações em Los Angeles.

