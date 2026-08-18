A- A+

Premiação Fotógrafo da Folha de Pernambuco é finalista do prêmio Sebrae de Jornalismo em Pernambuco Vencedores da etapa estadual da premiação serão anunciados no dia 26 de agosto, no Cais do Sertão

O Sebrae Pernambuco anunciou, na noite dessa segunda-feira (17), os finalistas da etapa estadual da 13ª edição do Prêmio Sebrae de Jornalismo.



No estado, a premiação recebeu 138 inscrições, com 23 trabalhos selecionados entre as categorias Texto, Áudio, Vídeo, Fotojornalismo, além da categoria especial de Jornalismo Universitário.



Entre os finalistas, está o fotógrafo da Folha de Pernambuco Arthur Botelho, na categoria de Fotojornalismo, com o trabalho sobre o artesão e sapateiro Lucivan Batista, que foi homenageado do São João do Recife neste ano.

Para o fotógrafo, o prêmio representa muito mais que um mérito individual, mas também um reconhecimento da pessoa que está sendo fotografada e dá vida a narrativa contada por Botelho.

“Eu espero que ele também se sinta contemplado com essa premiação, afinal de contas, a foto, principalmente o retrato, é um trabalho conjunto do fotógrafo e do fotografado. Essa imagem não existiria se não fosse ele", destaca.

Ele explica ainda que grande parte do processo de uma boa foto envolve um bom relacionamento com quem está do outro lado da lente.

“Quando há essa conexão, a pessoa que está sendo fotografada fica tranquila, o fotógrafo tem liberdade para atuar, para se movimentar dentro da cena, para poder construir junto com ele a imagem. Essa imagem termina sendo fruto desse trabalho conjunto".

Os vencedores do prêmio serão anunciados no dia 26 de agosto durante edição em cerimônia do Conexão Sebrae + Imprensa no museu Cais do Sertão, no Bairro do Recife.



Premiação

O Sebrae Pernambuco irá premiar financeiramente os três primeiros colocados de cada categoria. Ao todo, serão distribuídos mais de R$ 50 mil em premiações.

Nas categorias Texto, Áudio, Vídeo e Fotojornalismo, os vencedores receberão R$ 6 mil, enquanto os segundos colocados serão premiados com R$ 4 mil e os terceiros, com R$ 2 mil.

Já na categoria especial Jornalismo Universitário, os valores são de R$ 1.200 para o primeiro lugar, R$ 900 para o segundo e R$ 600 para o terceiro.

Os primeiros colocados de cada uma das cinco categorias avançam para a etapa regional da premiação. Nessa fase, serão definidos os trabalhos que seguirão para a disputa nacional.

Veja também