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SAÚDE Foundayo: Reino Unido aprova tratamentos com 'pílula emagrecedora' da fabricante do Mounjaro Medicamento da Eli Lilly, fabricante do Mounjaro, é indicado para pessoas com obesidade e também para pacientes com diabetes tipo 2; remédio ainda não está disponível pelo sistema público britânico

O Reino Unido se tornou nesta segunda-feira o primeiro país da Europa a aprovar uma pílula diária voltada para perda de peso e controle do diabetes tipo 2. O medicamento, chamado Foundayo e produzido pela farmacêutica Eli Lilly, foi autorizado pela Medicines and Healthcare products Regulatory Agency (MHRA), agência reguladora britânica de medicamentos e dispositivos médicos.

O Foundayo, cujo princípio ativo é o orforglipron, é um medicamento da classe dos agonistas do receptor de GLP-1, a mesma de remédios como Mounjaro e Wegovy. A substância imita a ação de um hormônio produzido naturalmente pelo organismo após as refeições, atuando em regiões do cérebro relacionadas ao apetite. Com isso, aumenta a sensação de saciedade, reduz a fome e a vontade de comer.

A autorização vale para adultos com índice de massa corporal (IMC) de 30 ou mais. Pessoas com IMC entre 27 e 30 também podem receber o medicamento caso tenham pelo menos uma condição de saúde relacionada ao excesso de peso. O remédio também foi autorizado para melhorar o controle da glicemia em pacientes com diabetes tipo 2 que não apresentam controle adequado da doença.

A pílula deve ser tomada uma vez ao dia e, diferentemente de algumas outras opções, não exige que o paciente esteja em jejum nem impõe restrições relacionadas ao consumo de água. O tratamento começa com uma dose de 0,8 mg, que pode ser aumentada progressivamente até 17,2 mg, com pelo menos um mês em cada nível de dose.

Apesar da aprovação regulatória, o Foundayo ainda não está disponível pelo NHS, o sistema público de saúde britânico. A utilização do medicamento pelo serviço de saúde dependerá de uma avaliação do National Institute for Health and Care Excellence (NICE), órgão responsável por analisar a relação entre benefícios e custos dos tratamentos.

Segundo a Eli Lilly, o medicamento já pode ser utilizado pelo NHS para o tratamento do diabetes tipo 2, mas a empresa pretende solicitar ao NICE uma recomendação específica para seu uso no controle do peso.

O orforglipron também pode ter um papel para pessoas que interrompem o uso de medicamentos injetáveis para emagrecimento. Estudos indicaram que pacientes que haviam perdido peso com injeções e depois passaram a tomar a pílula diariamente durante um ano conseguiram evitar grande parte do reganho de peso, um efeito conhecido após a suspensão dos agonistas de GLP-1.

A aprovação ocorre dois meses depois de o Reino Unido autorizar a primeira versão em comprimido do Wegovy para perda de peso. O medicamento da Eli Lilly, porém, apresenta uma diferença importante em relação a essa opção: pode ser tomado a qualquer momento do dia, sem restrições de alimentos ou água.

A MHRA alerta ainda que medicamentos da classe dos GLP-1 são vendidos exclusivamente mediante prescrição. A compra de produtos de fontes não regulamentadas pode representar riscos à saúde.

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