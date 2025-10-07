A- A+

saúde 'Fox eyes': como é feito o procedimento estético que causou a morte do influenciador Junior Dutra Efeito de olhar alongado se tornou tendência nos últimos anos

O influenciador Junior Dutra, de 31 anos, morreu após complicações devido ao procedimento chamado "fox eyes" ("olhos de raposa", traduzido do inglês). A intervenção estética se tornou tendência nos últimos anos a partir de rumores de que a modelo Bella Hadid havia feito o procedimento para deixar o olhar mais alongado.

Como é feito o 'fox eyes'?

Essa mudança pode ser alcançada com diferentes técnicas. Uma das mais conhecidas é a realizada com fios de polidioxanona (PDO), em que são adicionados fios de sustentação no supercílio de forma não cirúrgica. Por serem absorvíveis pelo organismo, esses fios tendem a causar menos complicações a longo prazo.

Outra técnica muito utilizada é a cirúrgica, na qual se eleva a região da "cauda" da sobrancelha por meio de pequenas incisões no couro cabeludo ou na pálpebra inferior. Além disso, também é possível alongar o olhar com micropreenchimentos com ácido hialurônico e aplicações de toxina botulínica (botox).

Riscos do procedimento

Dentre os riscos associados ao procedimento, estão:



Resultado assimétrico no rosto;

Lesões no glóbulo ocular que podem levar à síndrome do olho seco;

Lesão do nervo frontal (responsável pelos movimentos do supercílio);

Fraqueza muscular local; e

Infecção.

O aconselhado é procurar um profissional habilitado para realizar o procedimento.

