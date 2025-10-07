Ter, 07 de Outubro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalterça07/10/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
saúde

'Fox eyes': como é feito o procedimento estético que causou a morte do influenciador Junior Dutra

Efeito de olhar alongado se tornou tendência nos últimos anos

Reportar Erro
Influenciador Junior Dutra, de 31 anos, morreu após complicações devido ao procedimento chamado "fox eyes"Influenciador Junior Dutra, de 31 anos, morreu após complicações devido ao procedimento chamado "fox eyes" - Foto: Redes Sociais/Reprodução

O influenciador Junior Dutra, de 31 anos, morreu após complicações devido ao procedimento chamado "fox eyes" ("olhos de raposa", traduzido do inglês). A intervenção estética se tornou tendência nos últimos anos a partir de rumores de que a modelo Bella Hadid havia feito o procedimento para deixar o olhar mais alongado.

Como é feito o 'fox eyes'?
Essa mudança pode ser alcançada com diferentes técnicas. Uma das mais conhecidas é a realizada com fios de polidioxanona (PDO), em que são adicionados fios de sustentação no supercílio de forma não cirúrgica. Por serem absorvíveis pelo organismo, esses fios tendem a causar menos complicações a longo prazo.

Leia também

• Tiny Desk Brasil: João Gomes leva piseiro para a estreia do projeto musical

• Haddad: determinação de Lula e Trump é virar página equivocada na relação entre Brasil e EUA

• Junior Dutra: quem era o influenciador que morreu aos 31 anos após procedimento estético?

Outra técnica muito utilizada é a cirúrgica, na qual se eleva a região da "cauda" da sobrancelha por meio de pequenas incisões no couro cabeludo ou na pálpebra inferior. Além disso, também é possível alongar o olhar com micropreenchimentos com ácido hialurônico e aplicações de toxina botulínica (botox).

Riscos do procedimento
Dentre os riscos associados ao procedimento, estão:

Resultado assimétrico no rosto;
Lesões no glóbulo ocular que podem levar à síndrome do olho seco;
Lesão do nervo frontal (responsável pelos movimentos do supercílio);
Fraqueza muscular local; e
Infecção.

O aconselhado é procurar um profissional habilitado para realizar o procedimento.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter