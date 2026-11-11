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REC'N'PLAY 2026 Fabrício Carpinejar leva debate sobre afeto e tecnologia ao REC'n'Play Poeta participou do primeiro dia do festival, nesta quarta-feira (11), com palestra sobre relações humanas e apresentou o livro "No Meu Tempo Eu Era Melhor"

A tecnologia mudou a maneira como as pessoas se relacionam, mas o que se perde quando o contato humano dá lugar às telas? Essa foi uma das questões levantadas pelo poeta e escritor Fabrício Carpinejar durante sua participação na oitava edição do REC’n’Play, que acontece a partir desta quarta-feira (11) e segue até o sábado (14), ocupando diferentes espaços do Bairro do Recife.

Em uma programação dedicada à tecnologia, à criatividade e à inovação, o autor apresentou, às 16h40, na Rua da Moeda, a palestra “Inovação Pelo Afeto: que ninguém seja invisível ao seu lado”, propondo um contraponto à velocidade do mundo digital: a importância de estar presente na vida do outro.

Com uma proposta que fugiu ao formato tradicional de uma palestra, Carpinejar definiu como principal objetivo da sua participação expandir a ideia de aproximar o público por meio da palavra, das histórias e da escuta.

“Eu sou contracorrente, contraponto, um vírus no sistema. Eu estou trazendo uma palestra analógica para um evento de tecnologia. Eu quero que o público se sinta olhado. É artesanato”, afirmou.

O encontro propôs uma reflexão sobre os vínculos humanos em meio às transformações do mundo digital. Para o escritor, o afeto também se manifesta pela disposição de dedicar tempo a alguém, algo que considera cada vez mais raro em uma rotina atravessada pela pressa e pelas relações mediadas pelas telas.

“Você ter afeto significa: eu dou meu tempo para você. Você não está sendo engolido pela pressa, não está apenas com aqueles objetivos egoístas”, refletiu.

Na avaliação dele, estar disponível para o outro é uma forma de resistência diante de uma sociedade que, mesmo conectada, nem sempre consegue estabelecer vínculos duradouros, e ressalta a importância da escuta e da convivência “real” na maneira como as pessoas se reconhecem e tomam decisões.

“A gente vive confinado na tela e não muda uma vírgula da nossa vida. Somos reféns da preguiça. Quando você escuta, você se emociona, lembra, age, decide. Você não mais se adia”, comentou.

Foto: Felipe Ribeiro/Folha de Pernambuco

Foto: Felipe Ribeiro/Folha de Pernambuco

Foto: Felipe Ribeiro/Folha de Pernambuco

Foto: Felipe Ribeiro/Folha de Pernambuco

Uma geração entre o analógico e o digital

A reflexão sobre as mudanças de comportamento também atravessa o livro “No Meu Tempo Eu Era Melhor”, apresentado pelo autor durante o festival. Na publicação, Carpinejar revisita hábitos das décadas de 1970 e 1980 para observar como as pessoas se adaptaram às transformações tecnológicas. Cadernos de caligrafia, máquinas de escrever, disquetes, CDs e outras referências de uma geração que acompanhou diferentes etapas da evolução digital aparecem como parte dessa memória.

Ao recuperar essas experiências, o escritor não propõe apenas uma viagem nostálgica ao passado, mas uma comparação com a dependência atual dos dispositivos eletrônicos.



“É uma geração épica, heróica, que aprendeu a se renovar”, afirmou, ao lembrar as sucessivas mudanças que acompanharam sua trajetória. A intenção, segundo ele, é mostrar que havia uma vida possível antes da presença constante do celular, quando as pessoas podiam passar horas sem responder a uma mensagem ou informar onde estavam.

“Você não precisa estar a todo momento com o celular. Você precisa ter vida sem o seu avatar”, defendeu. Para Carpinejar, a exposição permanente nas redes sociais também pode comprometer a experiência individual. “O seu avatar não pode ser maior do que você”, disse.

O escritor acredita que parte da felicidade está justamente naquilo que não precisa ser compartilhado. “Você precisa ter segredos, ter o que você não vai postar, ter o que você não lembra de contar, ter o que você esquece de tirar foto. A vida é feita de felicidade secreta, anônima e discreta.”

Recife como símbolo de pertencimento

A relação de Carpinejar com o Recife também apareceu na conversa. Presença frequente na cidade, o poeta falou, em entevista a Folha de Pernambuco, sobre o sentimento de pertencimento que desenvolveu ao longo dos anos.

“Eu já estou de casa, não sente? Eu estou esperando, cadê o título de cidadão recifense? Cadê? Que eu não recebi até agora”, brincou. Em seguida, destacou o que mais o aproxima da capital pernambucana: “Eu amo esse lugar, sabe o que eu mais amo aqui? O apego, o pertencimento”.

Ao aproximar as lembranças do passado dos desafios do presente, Carpinejar deixou uma provocação que atravessou sua participação no festival: em uma época em que quase tudo pode ser registrado e compartilhado, é preciso preservar o espaço para viver experiências sem a obrigação de transformá-las em conteúdo. Afinal, como resumiu o escritor, “o afeto é o marcador de página do livro da vida”.

Serviço

REC’n’Play 2026

Quando: de quarta-feira (11) a sábado (14)

Onde: Bairro do Recife

Acesso gratuito

Informações: @recnplayfestival

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