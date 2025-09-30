Estados Unidos
Fracassa última votação no Senado dos EUA para evitar paralisação do governo
Uma parte das agências do governo deve ficar paralisada já neste 1° de outubro
O fechamento administrativo do governo, o chamado "shutdown", implica a suspensão de trabalhos não essenciais - Foto: Saul Loeb / AFP
Os senadores americanos não chegaram a um acordo nesta terça-feira (30) para aprovar uma solução provisória de financiamento para manter o governo funcionando, de modo que, a partir da meia-noite (1h de quarta em Brasília), uma parte das agências do Estado ficará paralisada.
Leia também
• Trump deve assinar novos acordos comerciais com países do Sudeste Asiático
• CEO da Ford diz que venda de elétricos pode despencar por causa de políticas de Trump
• Argentina anuncia reunião Trump-Milei na Casa Branca
O fechamento administrativo do governo, o chamado "shutdown", implica a suspensão de trabalhos não essenciais, razão pela qual centenas de milhares de funcionários públicos ficarão sem salário até que o Congresso chegue a um acordo.