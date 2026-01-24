A- A+

SAÚDE Fracasso: como usar ele ao seu favor, segundo estudo Trabalho foi publicado na revista científica Educational Psychology Review

O fracasso, que por definição significa algo que não deu certo, pode trazer sentimentos negativos que impedem uma pessoa de ser bem sucedida nesse mesmo algo a longo prazo, caso ele se torne um motivo para a desistência. Por isso, a pesquisadora Lauren Margulieux de Ciências da Aprendizagem da Universidade Estadual da Geórgia, nos EUA, por sua vez, realizou um estudo para entender como o fracasso pode, na verdade, apresentar benefícios.

Em uma nova pesquisa, ela explica como o fracasso prepara o cérebro para a aprendizagem e propor estratégias comportamentais para lidar com as consequências negativas, com foco em estudantes do ensino superior.

"O fracasso ativa esse sistema [de processos automatizados] para que possamos aprender com nossos erros, mas o excesso de fracassos ou uma baixa tolerância ao fracasso têm consequências a longo prazo. Na educação, essas consequências podem se manifestar como a evasão de tarefas ou o abandono de cursos ou áreas de estudo", escreveram os autores do artigo.

A equipe de pesquisa de Margulieux descobriu que o fracasso e a incerteza são ferramentas poderosas para o aprendizado, mas vêm acompanhados de experiências desagradáveis.





Em segundo lugar, existem muitas ferramentas comportamentais que as pessoas podem usar para aproveitar o fracasso como aprendizado, minimizando essas consequências desagradáveis (e às vezes prejudiciais). Essas ferramentas incluem técnicas de respiração, ressignificar o fracasso para vê-lo como algo positivo e mudar nossa relação com os fatores estressantes.

"Seja por meio da habituação a uma maior tolerância à norepinefrina, da ressignificação do fracasso para vê-lo como algo positivo, da mudança em nossa relação com os estressores, etc., a neuroplasticidade significa que podemos aprender coisas novas, inclusive como reagir ao fracasso", diz o estudo.

Além disso, a pesquisa mostra que as pessoas podem se tornar melhores em lidar com o fracasso ao longo do tempo, colhendo os frutos e sofrendo menos consequências. Ela foi publicada na revista científica Educational Psychology Review.

"Essas descobertas nos ensinam que, se soubermos como, podemos trabalhar com nossa biologia para melhorar o aprendizado. Em particular, mostram que devemos encarar o fracasso como um caminho eficiente para o aprendizado. Também fornecem ferramentas práticas para lidar com os aspectos negativos do fracasso e, assim, melhorar o desempenho dos alunos", diz Margulieux.

A pesquisadora acrescenta que, embora a maior parte do artigo trate de como superar o fracasso durante a aprendizagem, é importante compreender que nem todas as ferramentas são adequadas para todos os alunos.

"Nosso objetivo é que as pessoas encontrem uma ferramenta que funcione para elas, não que usem todas essas ferramentas. Encaramos isso como um exercício. O exercício certo para você é aquele com o qual você consegue se manter fiel", explica.

Veja também