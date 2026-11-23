A- A+

Meio Ambiente Fracasso da COP31 desencadeia críticas e pedidos de reforma das negociações climáticas Após 49 horas de prorrogação, uma duração sem precedentes na história das conferências climáticas da ONU, os representantes de quase 200 países deixaram Antália sem um compromisso

O fracasso da COP31, que terminou no domingo na Turquia sem acordo, aumenta as preocupações quanto à capacidade da comunidade internacional de avançar na luta contra a mudança climática.

Apesar do fracasso "terrível", é "absolutamente crucial que o multilateralismo continue vivo" para combater a mudança climática, instou nesta segunda-feira (23) a União Europeia.

Após 49 horas de prorrogação, uma duração sem precedentes na história das conferências climáticas da ONU, os representantes de quase 200 países deixaram Antália sem um compromisso.

União Europeia, Reino Unido, Panamá, Vanuatu e outros países em desenvolvimento rejeitaram o projeto de decisão final porque não incluía nenhuma menção explícita à eliminação dos combustíveis fósseis.

Já outras nações como Índia, China, Arábia Saudita, Japão e Venezuela viam o texto com bons olhos, segundo fontes a par das negociações.

Pequim expressou nesta segunda-feira sua decepção, embora tenha assegurado que a transição ecológica mundial continua sendo "irreversível". Com seus 1,4 bilhão de habitantes, a China é o maior emissor mundial de gases de efeito estufa, à frente dos Estados Unidos, Índia e UE.

A cúpula foi "sequestrada" pelos países petrolíferos, denunciou no domingo, em declarações à AFP, o ministro irlandês do Clima, Darragh O’Brien, cujo país exerce a presidência rotativa do bloco europeu.

Consenso

"É escandaloso que alguns Estados petrolíferos tenham direito de veto sobre qualquer menção às energias fósseis", declarou indignado o ex-vice-presidente dos Estados Unidos Al Gore.

Gore, Nobel da Paz em 2007 por seu trabalho de sensibilização sobre a mudança climática, pediu uma "reforma profunda" das COP.

Nestas conferências climáticas da ONU, as decisões são tomadas por consenso, de modo que um único país pode bloquear um acordo.

Após duas semanas de negociações, a COP31 conseguiu aprovar textos técnicos, mas não a declaração política que deveria selar a cúpula.

O revés reacendeu os apelos por uma reforma do funcionamento desses encontros.

"O mundo não pode se dar ao luxo de permitir que isso volte a ocorrer", afirmou o chefe da ONU Clima, Simon Stiell.

Eletricidade e financiamento

Poucos esperavam grandes avanços antes da conferência. O encarecimento da energia devido à guerra no Oriente Médio e a ausência dos Estados Unidos dificultavam a possibilidade de alcançar um acordo ambicioso.

"É evidente que estamos atravessando um período difícil no plano geopolítico. Essa é a realidade", reconheceu o primeiro-ministro australiano, Anthony Albanese, cujo país copresidiu a conferência.

Outro ponto de atrito foi a proposta de acelerar a implantação de tecnologias de captura, utilização e armazenamento de carbono (CCUS), respaldadas pela indústria de petróleo e gás e incluídas no rascunho de acordo.

"A mudança climática exige que todas as soluções estejam sobre a mesa", defendeu o representante saudita Mohammad Ayoub.

O texto também incluía uma meta impulsionada pela Turquia para elevar a 35% a participação da eletricidade no consumo final mundial de energia até 2035, acompanhada de esforços para expandir o uso de energias limpas.

As negociações também foram marcadas por fortes divergências sobre o financiamento climático destinado aos países em desenvolvimento.

Antes da COP, a União Europeia já havia deixado claro que não estava disposta a aportar novos recursos e que se limitaria a cumprir os compromissos financeiros já assumidos.

Veja também