A- A+

MUNDO França aborda novo petroleiro da "frota fantasma" da Rússia Este já é o quarto petroleiro interceptado pela frança desde o incidente de Boracay

A França informou, nesta segunda-feira (1º), que abordou um petroleiro ligado à Rússia no Atlântico durante o fim de semana, na mais recente de suas operações destinadas a combater a chamada "frota fantasma" de Moscou.

O Tagor é o quarto petroleiro dessa frota, usada pela Rússia para burlar as sanções ocidentais sobre suas vendas de petróleo, que a França interceptou no mar desde o incidente de Boracay em setembro de 2025.

A abordagem ocorreu "mais de 400 milhas náuticas (740 km) a oeste da ponta da Bretanha", longe da costa europeia, afirmou a Prefeitura Marítima do Atlântico em um comunicado.

Vindo do porto de Murmansk, no extremo noroeste da Rússia, o petroleiro seguia para a cidade turística de Limbé, em Camarões, país cuja bandeira ostentava.

"A intervenção ocorreu no Atlântico, em alto-mar (...), em estrita conformidade com o Direito do Mar", escreveu o presidente francês, Emmanuel Macron, na rede social X.

"É inaceitável que embarcações burlem as sanções internacionais, violem o Direito do Mar e financiem a guerra que a Rússia trava contra a Ucrânia há mais de quatro anos", acrescentou.

O porta-voz da presidência russa, Dmitri Peskov, denunciou o ato como "ilegal, beirando a pirataria internacional" e enfatizou que "a Rússia toma medidas para garantir a segurança de seus navios de carga".

Veja também