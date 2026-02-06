França abre investigação contra ex-ministro envolvido em arquivos Epstein

A- A+

Promotores franceses informaram nesta sexta-feira (6) à AFP que abriram uma investigação preliminar contra o ex-ministro Jack Lang e sua filha Caroline, depois que seus nomes apareceram em arquivos divulgados recentemente sobre o financista Jeffrey Epstein.

Lang é a figura francesa do mais alto perfil citado nesses documentos, publicados pela Justiça americana. Ele e sua filha serão investigados por “lavagem de dinheiro proveniente de fraude fiscal agravada”, devido a supostos vínculos financeiros com Epstein.

Os Veículos Financeiros detalharam que Lang, que dirige atualmente o Instituto do Mundo Árabe (IMA) em Paris, teria solicitado repetidamente fundos ou favores a Epstein. O ex-ministro negou conhecimento dos crimes do financista.

O chanceler da França, Jean-Noël Barrot, disse à AFP que convocou Lang para uma reunião no próximo domingo. Os pedidos para que ele deixasse a carga se multiplicaram desde que seus vínculos com Epstein foram revelados, a partir da publicação de novos arquivos pela Justiça americana.

"Os primeiros elementos que emergem desses arquivos são novos e extremamente graves", e exigirão uma análise aprofundada, disse Barrot.

Lang não respondeu ao contato feito pela AFP, mas seu advogado Laurent Merlet declarou que "o objetivo é entender sua versão dos fatos" e negou que os arquivos tenham comprovados "laços estreitos de amizade" entre Epstein e o ex-ministro.

Já o nome de Caroline também aparece nos arquivos de uma empresa incluída no exterior em sociedade com Epstein. Produtora de cinema, ela renunciou nesta semana ao cargo de presidente do Sindicato de Produção Independente, enquanto seu pai ignorou a pressão e se negou a renunciar ao cargo no IMA.

