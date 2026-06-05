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GAZA França abre investigação por "crimes de guerra" sobre tratamento de Israel aos ativistas da flotilha Investigação foi iniciada a pedido do governo, após os ativistas acusarem as autoridades israelenses de maus-tratos durante sua detenção no mês passado

A França abriu uma investigação sobre supostos crimes de guerra e tortura relacionados ao tratamento dado por Israel a ativistas franceses que participaram de uma flotilha de ajuda humanitária com destino a Gaza, anunciou a Procuradoria nesta sexta-feira (5).

A Procuradoria Nacional Antiterrorismo (PNAT) afirmou que a investigação foi iniciada a pedido do governo, após os ativistas acusarem as autoridades israelenses de maus-tratos durante sua detenção no mês passado.

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