MUSEU França anuncia acordo para criar Centro Pompidou no Brasil O novo espaço contará com "exposições, espetáculos ao vivo, ciclo de cinema, festivais" e outras programações, segundo o Ministério da Cultura francês

A França anunciou nesta quarta-feira (28) a assinatura de um protocolo de acordo entre o Centro Pompidou e o estado do Paraná para a abertura de uma filial deste emblemático museu no estado da região sul do Brasil no final de 2027.

O arquiteto paraguaio Solano Benítez projetará o novo museu em Foz do Iguaçu, que entrará para o grupo dos que já foram abertos pelo Centro Pompidou na Espanha, China, Bélgica, Arábia Saudita e, em breve, na Coreia do Sul, segundo o Ministério da Cultura francês.

"Localizado no coração da região da Tríplice Fronteira, perto das Cataratas do Iguaçu", o futuro museu abrirá suas portas "em novembro de 2027" em um edifício "inovador e respeitoso ao meio ambiente", acrescentou.



O centro brasileiro "oferecerá uma programação multidisciplinar que vai misturar exposições, espetáculos ao vivo, grandes ciclos de cinema, festivais, conferências e residências de artistas", destacou o ministério.

Desde 2022, o Centro Pompidou assessora o estado do Paraná para a criação de um museu de renome internacional. O anúncio da assinatura do acordo acontece durante o ano cultural Brasil-França.

O acordo "marca uma nova etapa na cooperação entre França e Brasil, baseada nos valores comuns de compartilhamento, da criatividade e da abertura ao mundo", afirmou o Ministério da Cultura no comunicado.

As exposições contarão com parte das coleções do Centro Pompidou, um dos museus de arte moderna e contemporânea mais importantes do mundo, que fechará suas portas em Paris em 22 de setembro para obras de reforma que devem durar pelo menos cinco anos.

Inaugurado em 1977 em um edifício com tubulações coloridas no coração da capital francesa, o museu possui um acervo de arte moderna e contemporânea de quase 140.000 obras, das quais 3.000 são expostas permanentemente.

Assim como a sede parisiense, a futura unidade brasileira será construída diante de "uma praça aberta ao público" e abrigará oficinas educativas, uma biblioteca de pesquisa, laboratórios artísticos e lojas, entre outros, segundo a nota.

