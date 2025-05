A- A+

APLICATIVO França anuncia detenção de 55 homens por pornografia infantil no Telegram Segundo departamento de menores de idade, os criminosos possuem perfis diversos, como padre, avô e "bons pais de família"

A França prendeu 55 homens em uma operação para desmantelar uma rede de pornografia infantil que operava através do aplicativo de mensagens criptografadas Telegram, anunciaram as autoridades nesta quinta-feira (22).

As detenções aconteceram entre segunda e quinta-feira em vários pontos da França por posse, difusão e consulta frequente de conteúdos pornográficos que envolviam crianças de "menos de 10 anos", informou à AFP o departamento de menores de idade Ofmin.



Os detidos têm entre 25 e 75 anos e perfis diversos: um padre, um avô, um motorista de ambulância, um professor de música, solteiros e "bons pais de família", segundo Quentin Bevan, do Ofmin.

Os homens trocavam mensagens no Telegram e estavam vinculados a criminosos "extremamente perigosos", presos desde meados de 2024 por esse tipo de crime, acrescentou Bevan.

A operação começou há quase 10 meses com a detenção de homens que abusavam de crianças e publicavam as agressões no aplicativo de mensagens fundado pelo empresário russo Pavel Durov.

"O Telegram continua sendo a plataforma preferida dos pedocriminosos", disse Bevan, que reconheceu progressos na cooperação com a plataforma após a detenção em agosto de Durov, embora a empresa "apenas cumpra o mínimo de suas obrigações".

A Justiça francesa acusa o fundador do Telegram, de 40 anos e naturalizado francês em 2021, de cumplicidade em atividades criminosas, embora ele permaneça em liberdade com medidas de controle judicial.

Veja também