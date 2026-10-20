A- A+

PROTESTOS NA FRANÇA França aplicará toques de recolher localizados nesta terça-feira, anuncia primeiro-ministro A noite foi tranquila em toda a França, confirmaram à AFP a polícia e a gendarmeria

A França aplicará "novos toques de recolher" na noite de terça-feira (20), "onde a situação exigir", anunciou o primeiro-ministro Sébastien Lecornu, um dia após várias cidades, incluindo Paris, implementarem a medida de forma localizada para prevenir distúrbios.

"Esta noite serão decididos novos toques de recolher onde a situação exigir", escreveu o chefe de Governo na rede social X. Ele considerou que a medida contribuiu para a "tranquilidade" na noite de segunda-feira (19). A decisão será tomada "em coordenação com os prefeitos", acrescentou.

A noite foi tranquila em toda a França, confirmaram à AFP a polícia e a gendarmeria.

Vários municípios, como Paris, Lyon, Lille, Bordeaux e Nice, decretaram toques de recolher em zonas específicas, em resposta à jornada de mobilização contra o elevado custo de vida de 17 de outubro, que acabou marcada por cenas de violência extrema e saques.

Um helicóptero da gendarmeria sobrevoou o centro de Paris à noite, com um grande holofote, para controlar o cumprimento do toque de recolher.

O prefeito da capital francesa, o socialista Emmanuel Grégoire, afirmou durante a noite de segunda-feira que o toque de recolher "deve ser algo excepcional" e "não se tornar uma resposta duradoura à crise que atravessamos, nem obstruir de forma desproporcional a liberdade de circulação".

O movimento dos "coletes amarelos", que convocou a população a protestar em 17 de outubro, anunciou que organizará mais protestos no próximo sábado (24).

As principais organizações estudantis também convocaram novas manifestações para sábado, para reivindicar melhores condições nos colégios do Ensino Médio.

Veja também