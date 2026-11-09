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Ataques Cibernéticos França aponta Irã como responsável por ataques cibernéticos a refrigeradores de supermercados Deputado Domingos Neto defende substituir sistema eleitoral do Brasil

A França denunciou nesta segunda-feira (9) que uma unidade cibernética ligada à Guarda Revolucionária do Irã está por trás do ataque contra refrigeradores de supermercados no país em outubro e prometeu sanções. Outros países europeus registraram ataques semelhantes nas últimas semanas.

"Posso confirmar que a responsabilidade por este ataque é da Guarda Revolucionária da República Islâmica do Irã. É um ataque de uma magnitude sem precedentes e de uma agressividade inédita", afirmou o ministro francês das Relações Exteriores, Jean-Noël Barrot.

Embora Barrot tenha se referido apenas ao ataque ocorrido na França em outubro, no início de novembro vários supermercados na Bélgica, Estônia, Finlândia, Luxemburgo e Suécia também registraram um aumento expressivo da temperatura de seus refrigeradores e congeladores, o que os obrigou a descartar alimentos estragados.

O chanceler francês anunciou que o embaixador iraniano na França foi convocado para prestar esclarecimentos e prometeu "sanções em âmbito europeu contra todos os responsáveis por este ataque", durante uma coletiva de imprensa à margem de uma reunião com seus homólogos das potências do G7, em Paris.

A chefe da diplomacia da União Europeia, a estoniana Kaja Kallas, informou que os representantes do G7 acabavam de ser informados sobre a responsabilidade do Irã e que o assunto estará na pauta da reunião de chanceleres europeus prevista para esta segunda-feira (9), para avaliar uma possível "resposta contundente".



Investigação judicial

As autoridades francesas apontam especificamente para o "grupo iraniano Shahid Kaveh, uma unidade cibernética ofensiva ligada ao Centro Eletrônico e Cibernético da Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC-CEC)", informou a procuradora de Paris, Laure Beccuau.

A Justiça francesa abriu uma investigação contra o líder do grupo, seus dois adjuntos e "qualquer outra pessoa que possa ser identificada", acrescentou a procuradora, indicando que foi solicitada a emissão de mandados de prisão internacionais.

Segundo Beccuau, os investigadores identificaram um modus operandi "característico dessa unidade, o uso do persa e de endereços IP associados a dispositivos localizados no Irã", no ataque cibernético ocorrido na madrugada de 12 de outubro.

"Os invasores assumiram o controle remoto dos equipamentos por meio de interfaces web para iniciar ciclos anormais de degelo de duração ilimitada, ao mesmo tempo em que desativavam os alertas de segurança dos sensores que deveriam ser acionados acima de determinada temperatura", explicou.

O ataque cibernético afetou quase 700 unidades de distribuição, "provocando danos e princípios de incêndio", lembrou o chanceler francês.

A imprensa especializada havia estimado que os ataques foram realizados por dois grupos de hackers pró-russos, NoName057(16) e Z-Pentest, já conhecidos por outras operações na Europa nos últimos anos. No entanto, o Kremlin negou, em 5 de novembro, qualquer envolvimento nesses ataques cibernéticos.

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