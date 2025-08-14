Qui, 14 de Agosto

narcotráfico

França apreende 1,3 tonelada de cocaína em caminhão que vinha da Espanha

A apreensão ocorreu na rodovia A63, na altura da localidade de Cestas

A gendarmeria francesa apreendeu no domingo 1,3 tonelada de cocaína perto de Bordeaux em um caminhão que vinha da Espanha, anunciou nesta quinta-feira (14) a Promotoria.

A gendarmeria francesa apreendeu no domingo 1,3 tonelada de cocaína perto de Bordeaux em um caminhão que vinha da Espanha, anunciou nesta quinta-feira (14) a Promotoria.

A apreensão ocorreu na rodovia A63, na altura da localidade de Cestas. O motorista, um espanhol de 36 anos, foi levado perante um juiz e a Promotoria solicitou sua prisão.

Os crimes de importação de drogas por quadrilha organizada e participação em associação criminosa são puníveis com até 10 anos de prisão.

O caminhão transportava dezenas de sacos escondidos em caixas de madeira que continham um total de 1.345 quilos de cocaína. A operação foi coordenada com a Guarda Civil espanhola.

O valor de mercado da droga para revenda no atacado está estimado entre 30 e 40 milhões de euros (entre 34 e 46 milhões de dólares ou 183,9 e 248,8 milhões de reais na cotação atual), indicou à AFP Christelle Tarrolle, chefe da unidade de investigação da gendarmeria.

"Esta nova apreensão confirma a tendência já observada do importante desenvolvimento de uma rota de importação de cocaína na Europa a partir do sul da Espanha e de Portugal", afirmou, por sua vez, o procurador de Bordeaux, Renaud Gaudeul, em comunicado.

Em 2024, as apreensões de cocaína na França atingiram 53,5 toneladas (+130% em relação a 2023), um nível recorde, de acordo com uma nota do escritório francês antidrogas consultada pela AFP.

