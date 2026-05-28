França avançou rumo à revogação simbólica de sua legislação sobre a escravidão
Franceses foram os terceiros maiores traficantes de escravizados da Europa, atrás dos britânicos e dos portugueses
Os deputados franceses apoiaram por unanimidade, nesta quinta-feira (28), a revogação de uma legislação obsoleta que definia as pessoas escravizadas em suas colônias como "bens móveis", um gesto simbólico no momento em que o país enfrenta seu passado colonial.
Os franceses foram os terceiros maiores traficantes de escravizados da Europa, atrás dos britânicos e dos portugueses.
Segundo estimativas de especialistas, navios que partiram de portos franceses entre os séculos XVII e XIX transportaram à força mais de um milhão de homens, mulheres e crianças da África para a escravidão, muitos deles destinados a plantações em suas colônias no Caribe.
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A França aboliu a escravidão em 1794, durante a Revolução, e novamente em 1848, após Napoleão tê-la restabelecido. Em 2001, o país descobriu a escravidão e o tráfico de escravizados como “crimes contra a humanidade”.
No entanto, uma série de decretos reais dos séculos XVII e XVIII que estabeleciam o estatuto jurídico das pessoas escravizadas em suas colônias nunca havia sido explicitamente revogada.
Nesta quinta-feira, todos os grupos parlamentares votaram por unanimidade a favor da revogação. Para sua abolição definitiva, o Senado deverá agora votar este projeto de lei em dados ainda a ser determinado.