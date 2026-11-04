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Internacional

França celebra "boa notícia para a democracia americana"

"Resultados não são contestáveis e nem estão sendo contestados", afirmou o chanceler francês, Jean-Noël Barrot

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O ministro das Relações Exteriores da França, Jean-Noël Barrot, discursa durante uma sessão de perguntas ao governo na Assembleia Nacional, a câmara baixa do parlamento francês, em Paris, em 4 de novembro de 2026O ministro das Relações Exteriores da França, Jean-Noël Barrot, discursa durante uma sessão de perguntas ao governo na Assembleia Nacional, a câmara baixa do parlamento francês, em Paris, em 4 de novembro de 2026 - Foto: Ludovic Marin/AFP

A vitória democrata nas eleições de meio de mandato nos Estados Unidos e o reconhecimento da derrota do campo republicano por Donald Trump é uma "notícia muito boa para a democracia americana", avaliou nesta quarta-feira (4) o chanceler francês, Jean-Noël Barrot.

"Os resultados não são contestáveis nem estão sendo contestados. O próprio presidente dos Estados Unidos admitiu e reconheceu o desempenho excepcional dos candidatos democratas. É, portanto, uma notícia muito boa para a democracia americana", declarou Barrot.

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"E uma demonstração a mais de que, em democracia, é o povo quem escreve a própria história e que ninguém, nem os algoritmos nem os interesses privados, pode fazê-lo em seu lugar", acrescentou o chefe da diplomacia francesa diante do Parlamento, durante uma sessão de controle do governo.

A oposição democrata conquistou o controle da Câmara dos Representantes e do Senado, e obteve vitórias em redutos republicanos como Texas, Iowa e Kansas, em um revés humilhante para Donald Trump que compromete o final de sua presidência.

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